Místo svobody vězení: Syrský uprchlík se v Rakousku chlubil, jak popravoval vojáky, byl odsouzen | Reflex.cz

Porota shledala ve středu odpoledne uprchlíka, který čelil 20 obviněním z vražd a terorismu, vinným. Zvláštností na celém případu je, že imigrant byl zadržen loni v červnu přímo v uprchlickém táboře v Tyrolsku a to po upozorněních jiných syrských migrantů i svědectví tlumočníka, který mu překládal.

Podle rakouské sekce webu The Local se obviněný v uprchlickém táboře chlubil ostatním žadatelům o azyl, že patřil k povstalecké jednotce a že zastřelil zajaté, neozbrojené nebo dokonce některé zraněné vojáky věrné syrskému prezidentovi Asadovi.

Po svém loňském zatčení se k vraždám, které měl spáchat v roce 2013 a 2014 v syrské provincii Homs, přiznal. Později svoji výpověď odvolal a tvrdil, že byla špatně přeložena. To ale popřel oficiální tlumočník, který před soudem vypověděl, že obviněný mu naopak na jeho dotaz přiznání o popravách vojáků zopakoval.

Muž, jehož jméno nebylo zveřejněno, byl odsouzen podle rakouského zákona o válečných zločinech.

Do Sýrie ho ale Rakousko nevydá, protože tam existuje trest smrti, který by muži zcela jistě za spáchané vraždy hrozil. Trest by si měl proto odseděn v Rakousku. Otázkou pak je, co s takovým člověkem, protože podle zákonů by neměl získat ani právo na azyl.