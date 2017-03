Pozor, Židé! Upozorňuje dopravní značka v Londýně. Není to ale projev antisemitismu, jen špatný vtip

Dílo vzniklo rukou londýnského streetartového umělce Francka Alliaise, který tento svůj výtvor umístil v londýnské čtvrti Stamford Hill, tedy do místa, kde žije jedna z nejpočetnějších evropských židovských komunit. V oblasti žije na 30 tisíc ortodoxních Židů, kteří pravidelně navštěvují místní synagogu. Právě při cestě do modlitebny si skupina britských Židů podivné značky všimla. Ihned poté, co značku objevili, nahlásili svůj nález policii.

Značka doslova znamená „Pozor, Židé“. Umělec uvedl, že rozhodně není v Londýně jediná – po městě muž rozmístil dalších nejméně sedmadvacet cedulí, které ovšem nezobrazují Židy, ale například matku s kočárkem, důchodce s taškou a holí atd.

Židovská komunita se původně domnívala, že se jedná o projev antisemitismu. V početné židovské komunitě to vyvolalo značné obavy. Ukázalo se však, že šlo pouze o nepovedený pokus o umění, který navíc Franck nijak nevysvětlil. Umělec během policejního výslechu, k němuž byl předvolán k podání vysvětlení, uvedl, že „nechtěl udělat nikomu nic zlého“, že „mělo jít pouze o vtip“ a že se „omlouvá, pokud někomu ublížil“. Je zajímavé, že podrobnější vysvětlení ohledně smyslu jeho streetartové akce z něj policisté nedostali. Britská televize BBC, která se případem zabývala, uvedla pouze neurčitou umělcovu citaci, že prý „chtěl pobavit“. To se mu však nepovedlo. Britská televize závěrem sdělila, že proti muži nevznesli žádná obvinění ani státní zástupci, ani židovská obec. Ta se totiž také záhy dozvěděla, že se jednalo pouze o vtip.