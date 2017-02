Rakouský ministr zahraničí: Úplně chápu, že Trump chce stavět zeď na hranicích USA a Mexika

Ne všechny evropské země a ne všichni významní politici kritizují Donalda Trumpa, jak by se mohlo zdát ze smršti mediálních reakcí, které přicházejí každý den. Například Sebastian Kurz, rakouský ministr zahraničí a integrace, teď prohlásil, že Trumpovi v případě výstavby zdi na hranicích s Mexikem rozumí, protože každá země má migraci regulovat a zabránit příchodu nelegálních uprchlíků.

Rakousko prošlo v případě uprchlíků zajímavým vývojem. V první polovině roku 2015 převažovala po vzoru německé kancléřky Angely Merkelové takzvaná „vítací“ politika, ale postupně se situace radikálně změnila. Náš jižní soused postavil na některých místech na hranicích se Slovinskem a Itálií kratší ploty, loni výrazně omezil počet přijímaných imigrantů a vláda připravila důkladné plány na ještě masivnější ochranu hranic.

Sebastian Kurz pak v rámci Evropské unie patří k tvrdým kritikům zejména nelegální migrace. Loni navrhl, aby země EU uprchlíky umístily na některé ostrovy a tam rozhodly, zda je pustí za své hranice. Rakouský šéf diplomacie byl za to kritizován zejména neziskovými organizacemi a bruselskou byrokracií.

Teď se v rozhovoru pro rakouskou agenturu APA vyjádřil i k plánům Donalda Trumpa, jež hodlá dokončit zeď na americko-mexické hranici a zabránit tak přílivu milionů ilegálních migrantů. „Každý americký prezident se snažil regulovat migraci do Spojených států a každá země na světě má migraci řídit a nedovolit, aby to pokračovalo nekontrolovatelným způsobem,“ řekl Kurz. Pak dodal: „Doufám, že ti, kteří v minulých letech podporovali otevřené hranice a masivní příchod ilegálních uprchlíků, už pochopili, že to byla chyba.“

Rakouský ministr zahraničí v souvislosti s Trumpem a migrací do Evropy řekl, že bude dál podporovat všechny možné formy ochrany hranic, od „klasických policejních a vojenských hlídek, až po ploty, bezpečnostní kamery a další technické prostředky“.

S Trumpem ale nesouhlasí, pokud jde o plošný zákaz cestování do USA pro vybrané muslimské země. Podle Kurze je nutné s terorismem tvrdě bojovat, ale v tomto případě se prý nedá vyhrát tím, že „odsoudíme celé národy“.

Rakousko, kde vládne koalice sociálních demokratů a lidovců (členem Rakouské lidové strany, ÖVP, je také Kurz), v roce 2015 přijala přes 90 tisíc uprchlíků, ale loni již byla kvóta stanovena na 37 500 lidí a existují tlaky na její další snižování.

Kvůli problémům s migrací mezitím výrazně posílila opoziční Svobodná strana Rakouska, která by podle průzkumů mohla příští rok zvítězit v parlamentních volbách se ziskem 33 až 35 procent hlasů. Volby se mají uskutečnit v říjnu 2018.