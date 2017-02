Skandál v německé armádě: Vojáci při výcviku prováděli sexuální a sadistické rituály

Vojáci jsou obviněni kvůli ublížení na zdraví či sexuálnímu napadení. Armáda se bránila nařčení s tím, že své lidi pouze školila na těžké situace, kdyby se vojáci ocitli v zajetí v týlu nepřítele. O případu jako první informoval Spiegel Online.

Vyšetřování začalo v říjnu loňského roku, kdy se přímo na ministryni obrany Ursulu von der Leyenovou obrátila jedna poručice německé armády, která podstoupila v Pfullendorfu speciální výcvik zdravotníků určený pro bojové operace. Jeho praktiky označila za nepřijatelné a ponižující důstojnost lidí.

Vojáci i vojačky se museli například svlíknout donaha před ostatními a instruktoři to vše natáčeli. Při jednom z cvičení zavedli do konečníků mužů i žen tampony. Také to filmovali. Při jiných cvičeních simulovali falešné vězení, vojáky svázali, dali jim na hlavy tašky, aby nic neviděli a pak je dlouze polévali vodou. Předstírali mučení.

Podle dostupných informací podobné praktiky ale uplatňují instruktoři v německé armádě celá léta a inspirovali se u toho u bojových jednotek v USA či ve Velké Británii.

Zpráva o „zvláštním“ výcviku se ale objevila jen několik dní poté, co ministryně von der Leyenová na jednom semináři oznámila, že německá armáda nebude tolerovat žádné jednání namířené proti lidské důstojnosti či sexuálním menšinám v ozbrojených silách.

Bundeswehr (německá armáda) ve středu potvrdil, že vyšetřování v Pfullendorfu skutečně probíhá a to za zavřenými dveřmi.

Přestože se Německo snaží posílit svoji armádu a nabízí různé finanční a sociální výhody, v posledních letech z ní odešly další stovky lidí a nových moc nenastupuje. Lidé nemají o službu v ozbrojených silách zájem. Německo navíc ani neplní příslib daný NATO, že bude dávat na obranu 2 procenta HDP. To je věc, kterou po ostatních členských státech Severoatlantické aliance vyžaduje nový americký prezident Donald Trump. Česko dalo na obranu minulý rok jen něco málo přes jedno procento HDP.