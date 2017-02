Drogový paradox: Marihuanu pro léčebné účely pěstuje v Itálii armáda

Letos mají ve vojenských laboratořích Istituto Chimico Farmaceutico Militare (má už 164 let dlouhou historii) ve Florencii vypěstovat 100 kilogramů marihuany. Jejich léčivý přípravek, který byl schválen v září 2015, se jmenuje FM2. Postupně chtějí výrobu zvyšovat, aby v budoucnosti zcela nahradil dovoz z Nizozemska.

V Itálii schválil parlament používání marihuany k léčebným účelům v roce 2007 a dnes dostává recepty na nákup konopí kolem 3000 tisíc lidí. Očekává se, že jejich počet se bude zvyšovat.

„Provedli jsme nespočet testů, abychom dodali na trh skutečně kvalitní výrobek,“ řekl agentuře AFP k armádní výrobě marihuany plukovník Antonio Medica. Jak ale dodal: „Sám jsem konopí nikdy nezkusil a ani to nehodlám udělat.“

Italské úřady vyžadují vysokou a konzistentní kvalitu, proto armádní konopí prošlo mnoha testy. Přípravek FM2 si ale pochvalují jak pacienti, tak má velmi dobré ohlasy od lékárníků.

„My vyrábíme konopí v naprosto sterilním prostředí, aby se do něj nedostaly žádné toxické látky z okolí, například těžké kovy. Ty mohou absorbovat rostliny při pěstování venku, na polích,“ vysvětluje plukovník Medica.

Italská vojenská droga má přitom v sobě méně THC, než konopí nabízené na černém trhu. Podle doktorů to ale na léčebné účely stačí.

Otázkou do budoucna ale zůstává poměrně vysoká cena, přestože je nařízeno, že v lékárnách je cena stálá a prodejce ji nemůže měnit. Dohoda stanoví, že vojáci dodávají FM2 do lékáren za 37,84 euro v krabičce, kde je 5 gramů konopí. To je včetně DPH, ale bez poštovného, jak upozorňují. Pak se ovšem přidají obchodní marže a další daně a balení pěti gramů zákazníka vyjde na 75,68 euro, což je 15,13 euro za gram (v přepočtu kolem 409 korun). Italové ale argumentují tím, že nizozemský Bedrocan, který se také dodává do lékáren, v současnosti vyjde mezi 20 až 22 euro za gram konopí.

Kvůli ceně si ale mnoho lidí, i když je k tomu vedou léčebné účely, stále kupuje i marihuanu na ulici. Její kvalita je ale skutečně někdy diskutabilní.