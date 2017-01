Andrej Babiš baví internet. Sorry jako!

"Zhrzení novináři" zase jednou pěkně vytočili ministra financí Andreje Babiše. Dovolili si upozornit na to, že údaje o svých příjmech, které sám uvedl, nesedí. Novinářka týdeníku a webu ECHO 24 Lenka Zlámalová pojala podezření, že něco nesedí. „Říkala jsem si, že se zajdu na jeho majetek podívat do majetkových přiznání v Poslanecké sněmovně. Musí je podávat od roku 2013, kdy je ve vládě,“ sdělila Lenka Zlámalová.

O nesrovnalosti mezi tím, kolik ministr financí Andrej Babiš vydělal a kolik zaplatil za dluhopisy jsme vás informovali ZDE.

"Stačily tři roky a mediální a politický svět se od základu změnil. Na otázku, kde vzal Babiš peníze, už zřejmě nikdo odpovídat nemusí," psal minulý týden ve svém komentáři politický komentátor Reflexu Bohumil Pečinka. A vypadá to, že měl pravdu.

Andrej Babiš se vyjádřil následovně:

"Proč bych vám měl sdělovat všechny moje příjmy? Sorry jako. Vy sdělujete někomu příjmy, nebo kdo tady sděluje příjmy za posledních dvacet dva let? Co vám je vůbec do toho?" reagoval pobouřeně na dotaz České televize.

