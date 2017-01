Kde vzal Babiš peníze? Pan Nedotknutelný už odpovídat nemusí

Spouštěcí moment nastal, když ministr financí veřejně prohlásil, že by zrušil daň z dividend. Novinář Motejlek to glosoval slovy, že Babiš chce zase jednou vytáhnout z Agrofertu nezdaněné peníze. Současně na protikorupční policii došlo anonymní udání, že Babiš jako majitel Agrofertu svými transakcemi poškodil firmu.

Podstata byla následující. V roce 2012 vydal Agrofert dluhopisy asi za tři miliardy korun a Babiš jako fyzická osoba jich postupně odkoupil za 1,5 miliardy, protože nepodléhaly zdanění. To by ještě mohl být jen dobrý fígl.

Když se ho na to v lednu 2017 zeptali novináři z Deníku a Hospodářských novin, sdělil jim, jaké měl v tomto období příjmy a výdaje. To byl výrok, který by každému jinému politikovi zlomil vaz. Analytička serveru Echo24 šla do sněmovny, kde je možné nahlédnout do majetkových přiznání politiků.

Z prostého porovnání příjmů a výdajů, které uvedl Babiš v obou rozhovorech, jí vyšlo, že ministr financí nemohl v roce 2013 nakoupit dluhopisy Agrofertu za 1,252 miliardy korun. Oficiálně si totiž do té doby vydělal, respektive v letech 1993 až 2013 ze své firmy legálně obdržel, jen 1,1 miliardy. Rozdíl činí 152 milionů, a to nebereme v úvahu životní náklady.

Na tiskové konferenci koncem týdne Babiš najednou odvolal údaje, které sdělil Deníku a HN a své příjmy z Agrofertu záhadně navýšil. Kdyby to udělal kdokoli jiný, už se po jeho stopách vydá finanční úřad. Sám Babiš totiž prosadil zákon o prokazování původu majetku. To by ovšem v čele finančního úřadu nesměl stát člověk, jehož závratná kariéra je spjata právě s Babišem. Jestlipak tím příběh končí, nebo začíná?

Na celé aféře je nejzajímavější paralela s penězi, které nemohl v roce 2005 doložit bývalý premiér Gross. Je tu ale jeden víc než podstatný rozdíl. Kromě pár internetových médií o celé aféře zatím prakticky nikdo nepíše.

Před 12 lety stály v čele pátrání po Grossových penězích MF Dnes a Lidové noviny. Ty dnes vlastní Babiš. Podobně šly po Grossových stopách noviny z dnešní Economie v čele s Respektem, které ale v Babišovi stále vidí ikonu protikorupčního boje a připravují národ na jeho vládu.

Další média, zvláště komerční televize, jsou s Babišovým impériem provázána přes společně kupovanou inzerci. Mimochodem inzertně už tradičně drží ministr financí, a to jakýkoli ministr financí, pod krkem například Právo a další média žijící z inzerce státních podniků. Zbývají veřejnoprávní média, na která jde ovšem mocensky tlačit přes různé rady, případně vyhrožovat ohledně zvolení budoucího ředitele.

Stačily tři roky a mediální a politický svět se od základu změnil. Na otázku, kde vzal Babiš peníze, už zřejmě nikdo odpovídat nemusí.