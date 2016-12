V Paříži a okolí bude na Silvestra i půlku Nového roku jezdit MHD pro 12 milionů lidí zdarma. Co u nás?

V některých částech světa se úřady snaží lidem na Silvestra usnadnit cestu za oslavami. Ve francouzském regionu Île-de-France, který zahrnuje i Paříž, to ale pojali velkolepě. Místní hromadná doprava bude pro všechny zdarma. Region má přitom přes 12 milionů obyvatel, tedy více než celé Česko. Jako důvod zastupitelé v úterý uvedli, že chtějí kromě jiného občanům i turistům přispět k příjemnějším oslavám koncem roku. Škoda, že u nás to nikdo tak koordinovaně neudělá.

Jak informoval web The Local, zadarmo budou poslední den roku od 5 hodiny ranní všechny autobusy, metro a také příměstské vlaky. Ale úřady pokročily ještě dál, protože ví, že z oslav Silvestra se lidi nevracejí hned po půlnoci.

Takže šest linek metra bude jezdit celou noc na přelomu starého a nového roku. Některé stanice metra ale budou uzavřené. Ne všichni zaměstnanci totiž mohou v době svátku do práce. Také příměstské vlaky budou v návaznosti na dopravu v Paříži jezdit celou noc. Přitom region Île-de-France je větší než Středočeský kraj.

Nezapomnělo se proto i na celonoční provoz autobusů.

A aby to bylo celé dokonale „vychytané“, zdarma se bude jezdit ještě do poledne 1. ledna. To snad už budou všichni z oslav doma…

Protože žijeme v době moderních technologií, všechny tyto změny najdou cestující ve Francii na aplikaci ViaNavigo.