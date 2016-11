V Havaně vznikla nová mírová smlouva, která snad ukončí válku v Kolumbii

Kolumbijská vláda uzavřela novou, revidovanou dohodu s povstaleckým hnutím FARC. Ta by měla definitivně uzavřít 52 let trvající bolestivou kapitolu historie země. Novou mírovou smlouvu podepsali strany 6 týdnů poté, co tu původní zamítli Kolumbijci těsnou většinou v referendu.