Bohatí lidé prchají z Evropy: Nejvíce z Francie, ale také z Itálie, Řecka a Španělska

Podle mezinárodní organizace New World Wealth, která sídlí v jihoafrickém Johannesburgu a sleduje stav nejbohatších lidí ve 120 zemích světa, se podmínky v Evropě pro tyto osoby zhoršují. Bohužel je to podle odborníků také neblahým signálem pro střední třídu, která také reaguje velmi citlivě na jakýkoli neklid a nestabilitu.

Pozoruhodně silný odliv dolarových milionářů se dá vysledovat především ve Francii. Z té loni odešlo kolem 10 tisíc těchto lidí a letos to má být až 12 tisíc osob. Bojí se terorismu i vzrůstajícího napětí mezi muslimy a většinovou společností. Mezi těmi, co odešli, byli i bohatí Židé, protože ve Francii je zjevný také antisemitismus. Jen loni emigrovalo ze země galského kohouta na 7000 Židů.

Podle New World Wealth bude odliv bohatých z Francie pokračovat i v dalších letech.

Jenže tisíce dolarových milionářů odešlo minulý rok také z ekonomicky se potácející Itálie a nevyzpytatelného Řecka. Z Apeninského poloostrova se odstěhovalo loni kolem 6 tisíc milionářů, z Řecka 3000 (výrazný odliv pokračuje již několik let) a ze Španělska dva tisíce.

Náznaky podobného stavu se ale začaly objevovat také v Německu, Švédsku, Belgii, Rakousku či Velké Británii. Všechno jsou to země, kam přijíždí mnoho migrantů. Na to také poslední zprávy upozorňují.

Velký a trvalý odchod velmi bohatých lidí pokračuje i z Ruska, Číny a Indie. Zatímco v případě Ruska svou důvody jak politické, tak ekonomické, Číňané a Indové hledají spíše další obchodní příležitosti ve svobodnějším prostředí. Turci zase odcházejí kvůli autoritářskému režimu prezidenta Erdoğana a válkám v okolních státech.

A jaké jsou za posledních deset let trendy v migraci bohatých?

Číňané se stěhují především do USA, Kanady a Austrálie. Indové do Spojených arabských emirátů, Velké Británie, Kanady, USA, Austrálii a na Nový Zéland. Rusové do Británie, na Kypr, do Portugalska a na ostrovy v Karibiku. Brazilci kvůli stejnému jazyku do Portugalska, Indonésané kvůli blízkosti do Singapuru, Nigerijci tradičně do Británie a Turci do muslimského Dubaje a Abú Zabí.

Zajímavé je, kam odcházejí bohatí Britové – většinou si vybírají poklidnější Austrálii, kam ostatně odchází v současnosti nejvíce nejbohatších lidí světa. Přestěhuje se jich tam ročně až kolem 8-9 tisíc.