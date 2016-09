Mniši na kolech přejíždějí Himaláje. Chtějí tak upozornit na pašování dívek z Nepálu

“Někdo by si mohl říci, že je to jako Tour de France,” uvedla agentura Reuters. “Cyklisty v oblecích a jejich výkony však podobnost s Tour de France začíná i končí,” uvedla dále agentura. Nejsou to totiž profesionální cyklisté, kdo se na odvážnou túru vydávají. Jsou to mladí mniši z Bhútánu, Nepálu i Indie, kteří za svůj výkon (himalajská tour je delší a náročnější než Tour de France) nezískají peníze, mezinárodní prestiž ani uznání.

“Děláme to proto, abychom pomohli rodinám v Nepálu. Po loňském zemětřesení se často stává, že jsou mladé dívky prodávány a z utržených peněz se pak rodina snaží vyžít,” uvedl pro nadaci Thomsona Reutera třiadvacetiletý Jigme Konchok. “Chudé rodiny si nemohou dovolit dívky živit a vychovávat,” uvedl dále mnich. Pokud by však v zemi byl vymýcen fenomén převaděčství a nelegálního pašování lidí, zvláště dívek, problém by dle mnichů ustoupil. Kupci by totiž neměli jak svůj lidský nákup dostat pryč od rodiny.

Trať, kterou mniši ujedou, je celkem 4 tisíce kilometrů dlouhá. Jen těžko lze uvěřit, že ji nejedou profesionální sportovci, už kvůli vysokému převýšení a řídkému vzduchu. Není to však první akce tohoto druhu. Letošní cyklotour přes Himalaje se v podání mnichů koná již počtvrté.