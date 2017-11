Islandská rarita. Hotelový pokoj uprostřed zasněženého lesa, v němž můžete pozorovat polární záři

V jihozápadní části Islandu nedaleko řeky Laugarás ve vesnici zvané Skáholt se nachází systém pokojových bublin, kterou si můžete rezervovat na libovolný počet nocí. Jde to jednoduše přes internetové stránky, kde si dokonce můžete vybrat preferovaný typ spací bubliny. Některé, ty méně luxusní, nabízejí pouze zateplený prostor, do něhož si vnesete svůj vlastní spacák. Jiné, dražší, nabízejí pohodlné dvoulůžku a veškeré nutné vybavení, včetně například dalekohledu. Lidé do místa jezdí pozorovat polární záři (je dobře pozorovatelná téměř ze všech částí Islandu), hotelové bubliny však dávají pozorování nový rozměr.

Bubliny se nacházejí nedaleko vesnice, v srdci lesa, takže jejich dočasní obyvatelé získají skutečný pocit noci uprostřed divoké přírody. Působivé musí být přespávání v bublinách především v zimních měsících, kdy jsou tyto miniaturní pokoje vytápěné, když okolní teplota klesá až k minus 30 stupňům Celsia. V bublinách je zabudovaný také složitý systém ventilace, který umožňuje, že se skleněná bublina nezamlží, a tím pádem je možné nerušeně pozorovat oblohu. Ventilace je důležitá pochopitelně také kvůli přístupu vzduchu.