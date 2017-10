Nová hvězda Instagramu: Sličná důstojnice asturijských aerolinek a vůbec první žena-pilotka Španělska

Je jí 24 let a trvale žije na italské Sicílii. Narodila se v Amsterdamu, ale létá pro španělské aerolinky Volotea. Ty mají sídlo v Asturii a pobočky například v Bordeaux nebo právě v Amsterdamu. Lindy Marielle Katsová je vůbec první důstojnicí, která ve službách španělských aerolinek létá.

Příběhu modrooké světlovlasé pilotky si všimla nejprve španělská a následně britská média. Její instagramový účet, který si sama spravuje, uvádí více než 80 tisíc sledujících. Pokud zrovna necestuje, ať už pracovně či soukromě, žije Lindy na italské Sicílii, kde se jí podle jejích slov zatím žije nejlépe.

Podle informací na profesní síti LinkedIn létá mladá pilotka momentálně s Boeingem 717 a nalétáno má přes 1200 hodin. „Objevovat svět skrze mou práci, ale také díky mým volnočasovým aktivitám, je vůbec to nejlepší,“ uvedla Lindy. „Vidět svět z oblaků a cítit tu sílu motorů, kterou máte ve svých rukou při vzletu, muset zvládnout udržet stroj ve vzduchu v klidu i za nepříznivého počasí a snažit se přistát co nejhladším způsobem, to je pro mě životní výzva,“ uvedla Lindy pro britský Business Insider. Momentálně často létá s o rok mladším kopilotem Danielem Sorrentinem, jehož snímky se také ocitly na Instagramu mladé pilotky.