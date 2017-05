Poslední okamžiky Davida Kirbyho: Fotografie, která navždy změnila pohled veřejnosti na AIDS | Reflex.cz

V listopadu roku 1990 zveřejnil časopis Time snímek mladého muže na smrtelné posteli. Jeho tělo zničené těžkou nemocí vyvolává i dnes zákonitě soucit. Přesto to ale nebyl David Kirby, kvůli němuž se změnil pohled Spojených států na nákazu virem HIV. Byla to jeho rodina a utrpení, které Davidovi blízcí prožívali, jež konzervativní většinu přiměly přijmout fakt, že AIDS se netýká jen lidí na okraji společnosti. Ale zasahuje i rodinné hodnoty, které oponenti jakýchkoliv protiopatření měli dle svých slov hájit. Bohužel, do té doby se nakazily miliony lidí, většinou nevědomky.

„Čekala jsem před pokojem na kamaráda a všímala si svého, když vyšla ven Davidova matka a řekla mi, že by si přáli, abych nafotila jejich poslední rozloučení se synem. Hned na začátku jsem se zeptala, jestli Davidovi nevadí, že budu fotit, a on mi řekl, že ne, když na tom pak nebudu vydělávat. Stála jsem tam tiše v rohu a skoro se nehýbala. Jen jsem je pozorovala a fotila. Potom mi došlo, že se tam událo něco vážně neuvěřitelného,“ uvedla pro TIME Magazine autorka slavné fotografie Therese Frare. Ta opravdu dodržela slib, který dala Davidovi, a peníze nechtěla ani po firmě Benetton, jež fotografii použila během roku 1992 v celosvětové kampani.

„David byl aktivistou a chtěl, aby se vědělo, jak devastující účinek měl AIDS na rodiny i celé komunity,“ tvrdila fotografka později.

Jeho přesvědčení ale nesdílelo mnoho organizací včetně například katolické církve, která reklamy United Colors of Benetton jednomyslně odsoudila. Jejím představitelům totiž připadalo, že fotografie nepatřičně naráží na historické obrazy Panny Marie kolébající Ježíše Krista. I Kirbyho rodina ale s použitím snímku souhlasila. „Tvou fotografii viděli lidé z celého světa a to je přesně to, co David chtěl,“ svěřil se tehdy otec zemřelého Therese.

David Kirby se narodil v malém městě v Ohiu, ale většinu dospělého života prožil v Kalifornii. Poté, co se dozvěděl o své nemoci, se snažil alespoň zvýšit povědomí o AIDS ve většinové společnosti. Ta si před publikováním fotografie byla vědoma toho, že HIV zabíjí, ale o konkrétních důsledcích měla jen velmi abstraktní představy. Založil proto AIDS foundation ve městě Stafford v Ohiu a věnoval se osvětě do té doby, dokud jen mohl.

Když se jeho zdravotní stav zhoršil, pokusil se po dlouhých letech zkontaktovat svou rodinu. Aby dle svých slov mohl zemřít obklopen svými nejbližšími. Kirbyovi neváhali a syna přijali okamžitě zpět. Ten po tříletém zápasu se smrtelnou chorobou nakonec zemřel v dubnu roku 1990, 7 měsíců před publikací jeho fotografie v časopisu TIME. Bylo mu pouhých 32 let.

Jeho poslední slova zněla: „Jsem připraven.“