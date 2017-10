Babišovo ANO ovládlo Česko, sněmovní volby vyhrálo ve všech krajích. Co na to Miloš Zeman? Pochválil šéfa ANO Andreje Babiše, vážit bychom si podle něj však měli i dalších lídrů – Tomia Okamury či Ivana Bartoše, uvedl v pořadu Blesk.cz S prezidentem v Lánech. „Není to populista, je to pragmatik,“ prohlásil Zeman o Babišovi. Pověří ho sestavením vlády, názor by změnil jen ve chvíli, kdyby Babiš neměl o úřad zájem.