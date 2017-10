První povolební debata lídrů v ČT: Babiš nepřišel, jeden o voze, druhý o koze a všichni o ničem

Už to není fikce, ale realita. Andrej Babiš jednoznačně vyhrál volby a zřejmě dostane šanci řídit stát jako firmu. Naznačil to ihned po oznámení výsledků, protože na první televizní debatu lídrů politických stran a hnutí, které se do sněmovny dostaly, v sobotu večer do České televize „šéfovsky“ nepřišel. V tu samou dobu si ale poklábosil na televizi Barrandov, kde mu dokonce zajistili i neustále tleskající nadšené publikum. Dojemné… Jinak jsme se v těchto prvních dvou televizních diskusích podle očekávání nedozvěděli nic nového. Kampaň jako kdyby pokračovala dál.

Sobotní večerní televizní debata v České televizi (moderoval Václav Moravec) posloužila politickým vůdcům pouze k tomu, abychom si vyslechli přesně to samé, co už jsme slyšeli v kampani. To nejočekávanější, kdo by s kým mohl vládnout, bylo naznačeno minimálně, protože politici se u toho kroutili jako hadi. Méně se kroutil v tomto směru Andrej Babiš, který si užíval na televizi Barrandov nekonfliktní diskusi sám a nemusel čelit žádným nepříjemným otázkám.

V ČT zastoupila Babiše jeho pravá i levá ruka jménem Jaroslav Faltýnek. Oba předtím obvinění policií z dotačního podvodu, ale už s novou imunitou poslance. V každém případě bylo zajímavé vidět, že Babiš i Faltýnek zvolili ihned po zveřejnění výsledků méně konfrontační tón, protože ví, že budou muset najít nějaké koaliční partnery. Ty ovšem ještě nikdo na povolební řetěz nepřivázal, pořád štěkají známé mantry.

Andrej Babiš ale na Barrandově naznačil, s kým by si za určitých okolností představit svoji vládu uměl: Je to například ODS a Piráti. V některých věcech jsou mu blízcí Starostové a nezávislí, na referendu by se dohodl s Okamurou, za určitých okolností by nepohrdl ani ČSSD a lidovci. Paleta je to poměrně široká, ale je to pouze snění.

První televizní diskuse sice může být brzy zapomenuta, ale podle ní se zdá, že mnoho stran chce jednoznačně skončit v opozici. Důvodem je osobní animozita k Babišovi kvůli jeho stíhání (dnes už předchozímu), minulosti i nekompatibilitě programů.

Pirátský kapitán Ivan Bartoš podle všeho neuhne a s Babišem rozhodně nepůjde za žádných okolností. To samé tvrdí předseda občanských demokratů Petr Fiala (ten by Babišovi přitom moc nevadil a také v ODS pořád existují hlasy, že další roky v opozici ji nijak nepomohou). Mimo hru je v případě spolupráce s ANO topkař Miroslav Kalousek, jeho strana navíc mimořádně zeslábla.

Pozoruhodné bylo na ČT sledovat bojovného lídra Starostů a nezávislých Jana Farského. Ten útočil na Babiše a ANO ze všech nejvíc. Přitom do sněmovny se dostal za Starosty i hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který byl sám předtím obviněn policií. Takže měření podle stejného metru STANu moc nejde, je v tomto směru nedůvěryhodné.

Nejvíce do vlády chce Tomio Okamura. Ten by to udělal hned, ale nechce tam sedět s Babišem, kterého policie může obvinit kvůli imunitě znovu. Jenže spojit se s Okamurovou SPD, to je sebevražedná infikace politickou nestabilitou.

Nejklasičtější vyhýbavé hadí pohyby pak v sobotní televizní diskusi předváděli zástupci ČSSD a KDU-ČSL (Zaorálek a Bělobrádek). Říkají, že s Babišem je to těžké, ne-li nemožné, ale kdyby… Tyto strany dopadly ve volbách špatně a vládní angažmá by je mohlo na pár let udržet alespoň v určité kondici. Lze očekávat, že budou měknout.

První velká televizní diskuse v sobotu večer nic zásadního nenaznačila, protože jeden v ní mluvil o koze, druhý o voze a všichni dohromady o ničem překvapivém. Ještě podle všeho nenastal čas pro nějaká zásadní rozhodnutí. Ty přijdou až v řádu několika týdnů.