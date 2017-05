Nebojácný Ostravák. Cyklista, kterého na Slovensku honil medvěd, se vrátil na místo činu | Reflex.cz

Českému bikerovi vběhl do cesty medvěd! Poslechněte si, co Alan prožíval

Alan Pukowiec a jeho kamarád minulý víkend vyrazili do oblíbeného Bike Parku v Malinô Brdo u Ružomberka, kde se zrovna na slovenské nejdelší bike trati zahajovala sezóna. Jenže tu na ně krom skvělých zážitků čekalo i jedno velmi nepříjemné překvapení. Vyběhl na ně totiž odhadem osmdesátikilový medvěd. Video jsme vám ukázali minulý týden. Během víkendu se ale Ostravák Alan na místo vrátil.

"Kolega projel, medvěda neviděl, mně vešel přímo do tratě. Tak jsem šel na brzdy, abysme se nesrazily," popsal TV JOJ ostravský biker Alan Pukowiec, který adrenalinový moment natočil na kameru na přilbě.

Podívejte se na honičku s medvědem:

720p 480p 360p 240p REKLAMA Medvěd útočí na slovenské cyklisty • VIDEO YouTube.com/Dušan Vinžík

"Nechtěl jsem křičet na kolegu a upozorňovat, protože jsem tam byl zase já, tak jsem měl strach, aby mě nenapadl ten medvěd. Začal jsem křičet až poté, když jsem viděl, že už na mě nemá," pokračoval.Alan ale na slovenský park nezanevřel a o tomto víkendu se do něj opět vrátil. Jeho kolega se ale z nepříjemného zážitku zatím nevzpamatoval. "Tím, že jsem křičel, on zastavil a nemuseli se ti dva setkat. Takže se viděli pouze na dálku a to myslím, že kolegovi určitě stačilo," dodal.