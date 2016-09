Doba jde dopředu a pokud je to tím správným směrem, vznikají často skvělé projekty. Jedním z nich jsou záchranné bedny, které by v budoucnu mohly zabránit ztrátám desetitisíců životů. Zatím jde o hudbu vzdálené budoucnosti, ale to samé by se dalo ještě před několika desítkami let napsat i o letadlech a mobilních telefonech.