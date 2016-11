Protesty proti Trumpovi neutichají. Změní něco?

Vysklené výlohy obchodů, baseballovými pálkami potlučená auta, odpadkové koše v plamenech. Ulice Portlandu jakoby si vzaly inspiraci z měst, která si v posledních dvou letech prošla rasovými nepokoji. I tady postupovala většina protestujících poklidně. I tady se ale objevily skupiny, které cíleně provokovaly těžkooděnce.

Jestli šlo o anarchisty a radikály, kteří s organizátory demonstrace (hnutím Don’t Shoot PDX) neměli nic společného, je vlastně docela jedno. Klíčové je, že se od nich aktivisti z hnutí za rasovou rovnoprávnost nedokázali dostatečně distancovat. Svět tak oblétly ohnivé záběry, které vyvolávají dojem, že odpůrci Donalda Trumpa dokáží na jeho vítězství reagovat pouze násilím.

Příkladem toho je i momentka z jinak mírnějšího protestu v San Franciscu. Žena hispánského původu tam v rozhovoru pro televizi CNN řekla, že musí za svá práva bojovat, protože nikdo jiný za ni bojovat nebude.

„Na obou stranách budou oběti. Budou, protože lidé musí zemřít, aby v tomto světě něco změnili,“ řekla demonstrantka na kameru. „Trumpe, skonči s rasismem! Přestaň rozdělovat rodiny. Nerozděluj moji rodinu.“

Pravdou je, že značná část fanoušků Hillary Clintonové výsledek úterních voleb nestrávila. Byli to přitom oni, kdo během kampaně obviňovali Donalda Trumpa z pohrdání demokracií, když republikán donekonečna opakoval, že volby jsou zfalšované a že v případě své prohry jejich výsledek neuzná. Když teď oni naopak odmítají uznat jeho výhru a kritizují systém, ve kterém může kandidát celkově získat víc hlasů a přesto prohrát (Hillary Clintonová), vyznívá to trochu pokrytecky. Muži, který je jim trnem v oku, to navíc pomáhá. Na svém twitterovém účtu už z organizování protestů obvinil média, která ho během předvolební kampaně ostře kritizovala.

„Máme za sebou velmi transparentní a úspěšné prezidentské volby. Teď tu profesionální demonstranti, které podněcují média, protestují. To je velmi nefér.“

Just had a very open and successful presidential election. Now professional protesters, incited by the media, are protesting. Very unfair!