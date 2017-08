Číňané šílí z akčního komunistického filmu: Wolf Warrior 2 měl za dva týdny tržby 14 miliard

Čínu ovládlo filmové šílenství, které nemá obdoby. Akční film Wolf Warrior 2, který šel do kin 27. července, vykázal ke dvanáctému srpnu tržby 627 milionů dolarů (v přepočtu kolem 14 miliard korun). A to pouze v říši středu, což je rekord celé čínské filmové historie. Co je na díle tak fascinujícího? Je to velmi profesionálně natočený akční film s mnoha honičkami, střílečkami, tankovou bitvou a je prodchnutý mimořádně silným nacionalismem. Vzkaz pro diváky je jasný – komunistická Čína je největší a nejsilnější na celém světě a je schopná kohokoli porazit.