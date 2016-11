25 let od smrti Freddieho Mercuryho: Podívejte se na málo známé fotky z jeho života

„Po neustálých spekulacích tisku v průběhu posledních dvou týdnů potvrzuji, že jsem měl pozitivní test na virus HIV a trpím nemocí AIDS. Až dosud jsem považoval za správné tuto informaci nezveřejňovat, abych chránil soukromí lidí v mém okolí. Teď však nadešel čas, aby se moji přátelé a fanoušci dozvěděli pravdu. Doufám, že všichni se připojí ke mně, mým lékařům a lidem, kteří na celém světě bojují proti této strašné nemoci.“ Tato slova byla posledním veřejným prohlášením, jež Freddie Mercury poskytl.

Narodil se na Zanzibaru, vyrůstal v Indii a Anglii, kde vystudoval umění a design. I když miloval rockovou hudbu, povahově byl přímým opakem rockera. Stydlivý, tichý hoch, avšak opatřený hlasem, který dokázal působit husí kůži všem posluchačům. V roce 1970 zakládají s Brianem Mayem a Rogerem Pylorem skupinu Queen, jež se navždy zapíše do historie hudby zlatým písmem.

Tváří v tvář smrti na pódiu a s úsměvem

Nesmrtelné písně s Freddieho nenapodobitelnou interpretací si zpívají lidé po celém světě. Nekonečně dlouhá a nekonečně krásná Bohemian Rhapsody, motivační hymna všech sportovců We Will Rock You nebo píseň, která pravidelně vyhrává ankety o nejlepší skladbu všech dob – We Are the Champions.

Na konci 70. let si Freddie přiznal, že ho více přitahují muži, a vrhl se do víru večírků a sexuálních orgií, jež pořádá po svých koncertech. Tehdy se také nakazí méně známou chorobou, kterou se podaří zdokumentovat až o několik let později a jež dostane jméno AIDS. Zpěvák si z toho nic nedělá ani ve chvíli, když na onu chorobu začínají umírat jeho bývalí milenci. Až v roce 1985 si lidé v zákulisí začnou všímat, že z něj vyprchává energie. I přesto ale v témže roce předvede na koncertě Live Aid jedno z nejlepších koncertních vystoupení všech dob.

Show Must Go On!

Krátce poté se ale stahuje do ústraní a až po dvou letech je ochoten si připustit, že možná onou nemocí také trpí, a zajde se testovat. Výsledky nedopadnou dobře. Nepřeje si, aby se o tom, že je HIV pozitivní, veřejně mluvilo, a tak spekulace v tisku popírá on i jeho okolí. Všichni tvrdí, že je jenom vyčerpaný.

Až přijde osudný rok 1991 a ono prohlášení, jež jsme uvedli v prvním odstavci. Poslední píseň, kterou zvládne natočit, je ikonická Show Must Go On, jež dokonale vystihuje poslední okamžiky jeho života. A pak přijde den nejčernější – 24. listopad 1991. Den, kdy svět navždy ztrácí velkého umělce, který toho mohl ještě tolik dokázat.