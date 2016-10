Týdenní dekomprese: Katy Perry úplně nahá

Předně tady mám tip na jeden aktuální film, který se zaobírá stárnutím populace, uprchlickou vlnou z východu i všeobecnou bezradností ohledně věcí příštích. Ten film se jmenuje Potomci lidí... a všichni jsme ho viděli už v roce 2006, kdy měl premiéru. Jak vizionářský tenhle snímek (natočený podle knížky P. D. Jamesové Země prázdných domů z roku 1992) je, se vyplatí si čas od času připomenout – a porovnat jeho děj s tím, co se zrovna vysílá v televizních novinách.

Budoucnost není růžová. • Foto Profimedia.cz

Populace vymírá, to sedí. V Británii jsou šikanováni migranti z východní Evropy, to sedí. Po ulicích pochodují hordy zahalených bojovníků a pod černou vlajkou skandují aláhakbar... hm. Uvidíme.

Jednou z věcí, které se Potomkům lidí předpovědět nepodařilo, je antiapplový terorismus, jehož virálním evangelizátorem je nespokojený zákazník z francouzského Dijonu:

Tento udatný bojovník pod praporem vlastní idiocie roztřískal v místním Apple Storeu kovovou koulí desítku iPhonů a jeden MacBook Air, přičemž hořekoval za svá zákaznická práva.

(Mimochodem, nemůžeme mu zaplatit letenku za českým youtuberským miláčkem Denisem TV?)

Prostě když chcete do světa vytroubit nějakou svou pravdu, nestačí už se jen postavit na krabici v Hyde Parku nebo sepsat protestní petici. Musíte vytvořit vlastní teroristickou buňku. Případně se ukázat světu nahatí, jako před časem Katy Perry, která se svým videoklipem VOTING NAKED rozhodla poslat k blížícím se volbám i ty, kteří se kvůli nim zdráhají vstát z postele:

O tom, nakolik to zabralo, se dozvíme za pár měsíců... ale kdeže, samozřejmě se to nedozvíme nikdy, ale kouká se na to pěkně – stejně jako na polonahý autoportrét, který na svůj Instagram krátce poté pověsila Madonna s tím, aby lidi nejenže vstali z postele, ale volili Hillary. Tohle samozřejmě nemůže vydržet věčně. Neustálé updaty o stavu nahé tělesné schránky Kim Kardashinaové už, jak by řekla důchodkyně Věra Pohlová, „každého jenom otravují“, a pokud budou chtít prezidentští kandidáti vyburcovat ke své volbě ještě víc lidí, budou muset zvýšit sázky.

Přesně tak: poté, co se pro ně vysvlékly Katy Perry a Madonna, přijde chvíle, kdy se před svými fanoušky budou muset vysvléct také Hillary Clintonová a Donald Trump. Problémem zůstává samozřejmě jen to, že ten, kdo uvidí nahého Donalda Trumpa, pak bude zřejmě volit Hillary, i kdyby hrom bil, a ten, kdo uvidí nahou Hillary, bude volit Trumpa, i kdyby byl alergický na blonďaté patky, měl panickou hrůzu ze zdí rozdělujících kontinenty a jmenoval se Abdul Escobar.

Kristepane, teď tu představu o prezidentských naháčích nikdy nedostanu z hlavy.

Vy ale – bohužel – také ne.

Nemáte zač. • Foto Profimedia.cz

Po něčem takovém je složité ušít složitou větu, tudíž následující zprávy už pouze telegraficky: