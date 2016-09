Loupežnická pohádka Prach a broky: Jak dopadl český amatérský film podpořený crowdfundingem?

Česko-Slovenská filmová databáze (csfd.cz) devět měsíců starý film před pár dny zveřejnila v celé jeho kráse. Hodnocení diváků? Zatím neuvěřitelných 70 %, což je pro představu o dvě procenta méně, než kolika dosáhl letošní Greengrassův Jason Bourne. A jindy tak lakomý strýček Verbal dal dílku party amatérů z rožmitálské neziskovky Rosenthal čtyři hvězdičky! Že by mu někdo hacknul účet? Doopravdy dopadl projekt Prach a broky, díky Startovači https://www.startovac.cz/projekty/prach-a-broky/ vzniklý film „o tom, co nám Mácha s Erbenem zatajili“, takhle skvěle?

No, nedopadl. Ale tu hodinu v pohodě dokoukáte. Už jen proto, abyste se dozvěděli, jestli Ronja, dcera loupežníka, skutečně zakusila Záhořova lože. Abyste zjistili, jestli se poněkud prkenný killer Rumcajs až do konce filmu obejde bez Manky a Cipíska a jestli vážně někoho odbouchne žaludem. Abyste zkoušeli najít chybu ve slovenštině rastamana Jánošíka a abyste viděli, jestli Lucifer, který jako by rudému čertisku z reklamy na Clavin ze zadku vypadl, nakonec předvede ďábelskou erekci, jak evokuje reklamní spot. Příběh má hlavu a patu, brdské lesy a barokní zámek Valeč jsou vážně fotogenické, a ačkoli nelze zcela nesouhlasit s Verbalovým tvrzením, že většina neherců „hraje, jako by měla v prdeli kolík, hubu plnou aftů a s dikcí okresního kola recitační soutěže o Seifertovy koule“, režie a kamera vůbec nejsou špatné.

Režisér Šimon Pešta, producent Adam Pešta, spoluscenárista Mikuláš Pešta a ostatní Peštovci jsou už podle poutacího videa na crowdfundingovém serveru sympaťáci. S rytířskými souboji mají dlouholeté zkušenosti, atmosféru zvládnou díky tomu, že už roky připravují larpy a rekonstruují souboje, a samotné bitky jim pomůže doladit mistr MMA, říkali si jistě ti, kdo jim na filmeček přispěli skoro 110 000 korun (tedy 2,5x víc, než byla požadovaná částka).

Na snímek nebudeme aplikovat běžná kritéria filmové kritiky – toho bych ostatně ani nebyla schopna, protože filmu rozumím jak koza petrželi. Prach a broky vznikly pro zábavu a celá ta horda jejich tvůrců (závěrečné titulky jsou dlouhé jak v Hollywoodu; otázka je, co těch pět asistentů zvuku přesně dělalo) se při psaní, hraní a vymýšlení evidentně dobře bavila.

V kostce jde o to, že sedmero superlapků sesbíraných z československých pohádek, pověstí a literárních klenotů bojuje proti takové rezervní čachtické paní, co její neteř vypadá jako Amy Winehouse. Loupežníci jsou v rozporu se svou profesí krásně čistí, vymydlení a mají dokonale upravený vous nebo jsou hladce oholeni. V jejich vznosných promluvách vulgarismy prokládají archaismy a tvary vztažného zájmena „jenž“, což samozřejmě není největší problém scénáře. Jenže jak už jsme řekli, chyby nehledáme. Bohužel jsme nenašli ani moc hlášek. Zato mě pobavilo, že milá sedmi loupežníků (ano, ta od Viktora Dyka) Ronja vypadá jako Ronda Rousey, světoznámá zápasnice MMA, a podobně tato krvavá nevěsta i bojuje (díky odborné péči Viktora Pešty, českého MMA šampiona a dalšího z Peštovic početného klanu). S potěchou poslouchatelná je hudební složka, zato zvuk dialogů místy hapruje – věta „Dejte vědět posádce ve vesnici“ zní jako „Dejte vědět prasátce v nevěstinci“, což je ostatně prašť jako uhoď, a trable se zvukem mají i stokrát dražší filmové projekty, že jo, Raple a Matonni.

Suma sumárum, mrkněte na to, když už to flákli zadax na web. A představte si, kolik lidí se zadarmo a s nadšením učilo různým filmařským profesím a kolik se jich před kamerou i za ní pobavilo, aniž by to celé bylo vygrantováno z EU nebo podpořeno SFK.