Shahrama Zadeha drží ve vazbě protizákonně

Prodloužení vazby vedle zjištění důvodů, jež k jejímu trvání vedly, navíc vyžaduje, aby se státní zastupitelství či vazební soud zabývaly také tím, zda ukončení vyšetřování v zákonem stanovené lhůtě nebylo možné pro obtížnost věci nebo z jiných závažných důvodů. Dále se pak musí zabývat tím, zda propuštěním obviněného na svobodu hrozí, že bude zmařeno nebo podstatně ztíženo dosažení účelu trestního stíhání. Ani těmito dalšími dvěma nutnými podmínkami se soudy nezabývaly.

Problém způsobil dozorový státní zástupce Robert Henzel z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, který nezná pořádně ani Trestní řád a jenž v mezidobí vzal svůj návrh na prodloužení vazby zpět. Místo toho, aby Zadeha okamžitě pustil na svobodu, protože problém vznikl jenom jeho šlendriánem, z obyčejné zlovůle přehrál žádost o propuštění z vazby na Městský soud v Brně. A tam se žádost válí již více než týden, přestože o propuštění z vazby se má rozhodovat okamžitě, protože jde o brutální zásah do občanských práv.

Není to jediné bezprecedentní porušení Zadehových práv a snaha držet jej ve vazbě děj co děj, i za cenu porušování ústavních práv.

Ačkoliv u Zadeha dne 2. března pominul koluzní důvod vazby, to znamená obava, že by mohl ovlivňovat svědky, přesto byl u návštěv, jež za ním přišly, i nadále přítomen orgán činný v trestním řízení. I když na absenci rozhodnutí o pominutí vazebního důvodu upozornil, bylo to, jako by házel hrách na stěnu. A opět státní zástupce udělal stejný krok jako v aktuálním případě, Místo toho, aby sám propustil Zadeha z koluzní vazby, jak bylo jeho povinností, přehodil celou věc na soud. Ten logicky návrhu nevyhověl s tím, že měl státní zástupce po uplynutí lhůty propustit Zadeha z koluzní vazby rovnou.

Na tom se pro změnu podepsal předchozí dozorový státní zástupce Michal Galát, který se vyznamenal především tím, že nechal protizákonně odposlouchávat Zadeha a jeho advokáty. Galáta kvůli tomu z případu odvolali a jeho nadřízený Ivo Ištvan na něj kvůli tomu, že protizákonně ponechal Zadeha více než měsíc v koluzní vazbě, podal kárnou žalobu. Jak je ale vidno, stejně bolševicky se chovající jeho nástupce Henzel si z toho nevzal ponaučení.

Autor je redaktorem webu Česká justice