Nikdo šikovný už nechce kandidovat ve volbách! Zeman nepřímo rozvrátil demokratický systém

ČR se potýká s novým problémem. Poté, co ji sužuje celkový nedostatek pracovníků, jinak eufemisticky se to prý nazývá „rekordně nízká nezaměstnanost“, se letos potýká s novým problémem. Ohrožujícím de facto celou naši mladou demokracii. Skoro nikdo šikovný, vlastně už vůbec nikdo nechce kandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR. Poslední vážnou ránu uštědřil zájemcům o post poslance prezident Zeman! Jak jinak...