Otcovská dovolená je další nesmysl a korupce voličů

Jakékoliv dávky, podpory a podobné přerozdělování lze zavést, obhajovat a vyplácet. O slova není nikdy nouze. Čím víc takových dávek vláda zavede, tím větší díl dobra platí a podporuje. Co je dobro, určuje sama. V tom je potíž. Někdy se s ní shodne mnoho lidí (dávky bezmocným bez prostředků), jindy málo (jízdné zdarma pro bohaté penzisty), někdy jen jedinci (dotace Babišovým i ostatním firmám). Některé dávky proto lidi rozčilují, jiných si nevšímají.

Otcovská dovolená vychází z nedokazatelného předpokladu, že zvýší porodnost. Představu, že si lidé opatřují děti jen proto, že se tatínek může za peníze ostatních spoluobčanů týden doma válet, případně slavit s kamarády, mohu stěží přijmout. Jestli takové chamtivé rodiny jsou, ať raději děti nemají. Dítě je nástroj svobody a radosti, nikoliv povinnosti k vládě či nástroj ke sbírání výhod.

Stejně podezřelá je otázka porodnosti. Jestli bude Čechů méně nebo více, je naprosto lhostejné. Kdysi jich bylo málo, teď jich je víc a nepomohlo jim to. Rusů je hodně odjakživa a je to pořád jejich neštěstí. Židů je odjakživa málo a co už toho dali všemu lidstvu! Uznávám, že velké národy mají přednost, mohou přepadat ty malé s velkou nadějí na vítězství. A toho jsme my Češi ušetřeni, což je také přednost.

Každý člověk má právo děti mít či nemít. Platit někomu za to, že má děti, je neslýchané. To by se také mělo platit těm druhým, že děti nemají. Politikovi, pokud nechápe obyvatelstvo jako kanónenfutr, musí být jedno, kolik se rodí dětí. Platit rodiči za to, že si ho pořídil, je totéž jako platit za výrobu vojáků. Připomínám, že dávka rodičům, kteří dítě mají a jsou bezmocní a bez prostředků, je něco jiného. Pobízet lidi, aby děti za peníze dělali, je perverzní. Nejdál šel Hitler, ten továrny na produkování dětí za státní peníze přirozenou cestou provozoval.

Plést do toho levici s pravicí nemá žádný smysl. Cílem placeného týdne otcům je další předvolební pirueta, čistá korupce voličů, nikoliv zájem o to, kolik dětí si lidi nadělají. Myslím, že před těmito volbami se dočkáme i dávky prarodičům těch, kdo mají děti. Co se jim vyplatí, sebere se z penze prarodičů bezdětných. Ale na sladké politické řeči o vládním dobru se lidi vždy nachytají, protože lidé si dobro přejí, je to jejich přirozenost.