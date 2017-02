Úkaz jménem Gabriela Koukalová, marketingový poklad desetiletí. Něco takového nevymyslíte

Co příště zase skvělá biatlonistka Gabriela Koukalová „vyvede“? To je otázka, na kterou už několik let nikdo nezná odpověď. Dovolím si tvrdit, že ji dokonce nezná ani ona sama. Koukalová se nevejde do žádných pouček o marketingu a žádná agentura podobný úkaz (myslím v tom dobrém) nedokáže vymyslet. Jistotu máme jen v tom, že jak ve sportovních výkonech, tak v jejím společenském vystupování, leží zlatý český poklad.

Občas roztržitá a nepředvídatelná Gabriela Koukalová by vlastně neměla současnému pojímání marketingu úplně vyhovovat. Nenechá sebou manipulovat, jak by si někdo někdy přál a je až příliš přirozená a bezprostřední na to, aby se přizpůsobila všemu, co může být po ní požadováno. Přesto je zlatým dolem pro reklamu a zviditelňuje Českou republiku daleko lépe než celá politická scéna dohromady. Proč?

Česko mělo a má výborné biatlonisty, ale prakticky s nikým se nedokážou lidé tolik lidsky ztotožnit (Moravec, Vítková, Šlesingr či Puskarčíková prominou), jako s Koukalovou.

Jistě, kdyby nebyla úspěšná a ve svém oboru jedna z nejlepších na světě, národ by nebyl přikován k obrazovkám tak, jak je tomu dnes. Navíc jakékoli vítězství si vždy každý národ přisvojuje jako celek, přestože se vlastně na něm většina lidí nijak nepodílí a ani podílet nemůže. Je to prostě „naše“, i když to ve skutečnosti patří Koukalové a jejímu týmu.

Upřímnost české biatlonistky je někdy tak odzbrojující, že ji odpustíte i věci, za které byste jiným vynadali. Když si na právě probíhajícím mistrovství světa v rakouském Hochfilzenu „odstřelila“ další zlatou medaili nepřesnými ranami na střelnici, pouze konstatovala, že „za blbost se platí“. K tomu se nedá nic dodat.

Česká biatlonistka je také velmi pohledná, ale pozoruhodné je, že ani ženy, jak bývá u nich obvyklé, na ni kvůli tomu nežárlí. Naopak, podporují ji a neustále zkoumají, jak je možné, že se ji při závodě „ty šminky nerozmažou“.

Skvělé také je, že Koukalová společně s dalšími biatlonisty, například největší superhvězdou tohoto sportu Francouzem Martinem Fourcadem či naším Michalem Šlesingrem, bojují proti dopingu, který pro své sportovce organizují a kryjí státní instituce v Rusku. V tomto směru by si zasloužili ale daleko, daleko větší podporu jak médií, tak českých vysokých sportovních funkcionářů, ale i politiků. Je to záměr, že podpora v tomto směru není dostatečná? Pak je to záměr obludný, který svědčí o dvojakém přístupu k putinovskému Rusku. Zde jen připomeňme, že doping se někdy týká i našich sportovců (nemyslím konkrétně biatlonistů) a samozřejmě závodníků dalších zemí v mnoha odvětvích.

I když to tak někdy nevypadá, hvězdu Gabrielu Koukalovou vytvořila především samotná Gabriela Koukalová. Není to typický vyumělkovaný marketingový produkt, přestože je pro reklamní účely jako stvořená.

Mít Koukalovou je štěstí. Můžete u ní zapomenout na EET, Čapí hnízdo a Babiše, na Zemana a jeho bonmoty i na zpotvořené zákony, regulace a omezení, které jako na běžícím pásu celé léta produkují obě komory našeho parlamentu a nadnárodní moloch jménem Evropská unie.

Navíc s Koukalovou se určitě máme na co těšit ještě několik let, i když ne vždy vyhraje.