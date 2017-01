Americká ambasáda v Praze ignoruje, že Trump je prezidentem. Na svých stránkách měla v neděli pořád Obamu

O tom, že americký velvyslanec Andrew Schapiro, kterého do Česka vyslal jako politického nominanta Barack Obama, podporuje zcela otevřeně Hillary Clintonovou, nebylo pochyb. Dokázal to mnoha vyjádřeními. Jenže žádná ambasáda nezastupuje sama sebe, ale vládu své země. Což ta americká v Praze ještě asi nezjistila.

Změnit a doplnit webovou stránku je přitom věc několika minut, ale Američané, kteří působí u nás, jsou zřejmě všichni na Havaji. Nebo mají „havaj“, jak se říká.

Zajímavý byl v neděli v poledne i pohled na Twitter ambasády USA. Poslední tweety jsou z pátku, jeden by čekal, že právě zde se objeví za poslední dny více podrobností o Trumpovi. Ale kdepak. Je tam sice v pátek odkaz na Twitter Bílého domu, že Trump už dorazil do svého sídla, ale dva tweety zde má exvelvyslanec Schapiro, že se loučí. To je zřejmě to nejdůležitější, co nám chce Amerika vzkázat.

Na Facebooku velvyslanectví také spinkali. V pátek ráno upozornění, že bude Trumpova inaugurace. Pak, že se Schapiro loučí (jak jinak, je potřeba to mít všude). Najdeme zde i odkaz na jakýsi festival balónů (?). No a nahoře bylo, co vzkazuje Schapiro, seminář o tom, jak vytvořit start-up a ještě jedno upozornění, že bude inaugurace.

Že už na stránky Bílého domu nová administrativa dala alespoň náznak toho, co hodlá dělat v zahraniční politice, nebylo také zaznamenáno. Přitom se to každé ambasády Spojených států bezprostředně týká a jmenuje se to „America First Foreign Policy“. Koho by to ale v Praze zajímalo, že?

S americkou ambasádou v České republice byla za prezidentování Obamy ostatně svízel od samotného počátku. Například velvyslanec Richard Graber opustil svoji pražskou misi s nástupem Baracka Obamy do Bílého domu. Pak od 20. ledna 2009 do 29. prosince 2010 neměl náš spojenec v Česku svého velvyslance. Skoro 2 roky! A teď si „obamovci“ stěžují, že Trump odvolal přes 80 takzvaně politických ambasadorů (to jsou ti, co nebyli předtím v diplomatické službě) a nemá na některá místa náhradu. Bývalá administrativa si přitom počínala právě u nás v tomto směru hůře, než špatně.

Třeba ale někdo někdy do práce na americkou ambasádu přijde, zavolá do Washingtonu, kdo je prezidentem, a pak stránku upraví.