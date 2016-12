Kdo byl Anis Amri? K vraždě Češky v Berlíně přispěla i nekonečná série selhání v migrační politice

Amri připlul z Tuniska (kde byl stíhán za loupež a prodej drog) na italský ostrov Lampedusa v únoru 2011. Vydával se za nezletilého bez doprovodu rodičů, i když už byl dospělý. Narodil se totiž 22. prosince 1992. V případech údajně nezletilých italské zákony neumožňují vyhoštění a zahájí azylové řízení. Nikdo se ani nenamáhá zjišťovat, zda je v rodné zemi takový člověk stíhaný.

Tunisan byl proto umístěn do dětského domova v Catanii na Sicílii a registrován v místní škole. Dostával také od italského státu peníze ze sociálního systému. Podle výpovědi mnoha svědků ve škole terorizoval spolužáky a kradl. Jak napsal list La Stampa, pak se pokusil zapálit v Catanii školu, která mu poskytovala vzdělání. Proto byl 23. října 2011 zatčen a odsouzen k 4 letům vězení nepodmíněně.

Vězení v Palermu opustil v květnu 2015. Podle italských zákonů měl mezitím probíhat proces vyhošťování, protože se dopustil závažné trestné činnosti a byl pořád občanem cizího státu. Jenže Tunisko v podobných případech s evropskými zeměmi nespolupracuje (proč si brát domů zločince, že?) a násilné deportace se v rámci západní politické korektnosti většinou nekonají.

Amri pak oznámil, že Itálii opouští. V červenci 2015 žádá o azyl v Německu. Tam právě probíhá migrační tsunami a je jasné, že žádost se bude vyřizovat dlouho a je zde možné tvrdit v podstatě cokoli. Italové proto údaje o mladíkovi vkládají do Schengenského informačního systému (SIS). Je tam zpráva o odsouzení, trestu, chování ve vězení i procesu neúspěšného a nedokončeného vyhošťování.

Nejde to v Itálii, zkusím to v Německu. Taková je Evropa při řešení složitých otázek migrantů, kteří mají být vyhoštěni.

Budoucí vrah české občanky se v Německu pohybuje na různých místech, nakonec žije v Berlíně. Používá falešné pasy (vydává se podle potřeby za občana Tuniska, Libanonu i Egypta) a různé identity (těch měl celkem šest).

Protože počátkem roku se objevily informace, že Amri si chce opatřit zbraň a spáchat teroristický útok, německá policie ho začala sledovat. V létě byl zadržen, kvůli potyčce související s prodejem drog, ale pak byl propuštěn. Policie dokonce ani nerozebírala, že používá falešné doklady. Sledování bylo údajně ukončeno v září, protože nic „zvlášť podezřelého“ se neobjevilo.

Mezitím celý tento rok probíhala radikalizace teroristy a nebyla nijak utajená. Amri se připojil k salafistům, nejradikálnějším vyznavačům islámu. Být ale radikální islamista, ani to ještě nedávno v Německu nevadilo.

Některé extrémistické muslimské skupiny dokonce dodnes dostávají peníze z veřejných fondů.

V červnu německé úřady zamítly po vyjádření tajných služeb Amriho žádost o azyl. Opět se ale opakovala taškařice z Itálie. Úřady neměly správnou dokumentaci (no jistě, když byla léta falešná) a proto ho opět nedeportovaly do Tuniska. Požádaly proto tuniskou stranu o potvrzení identifikace. Upozorňuji, že terorista přišel do EU v únoru 2011 a jeho doklady se řešily ještě v polovině letošního roku. Více než pět let! Papíry potřebné pro vyhoštění údajně v minulých dnech dorazily. Pozdě.

8. listopadu letošního roku byl zatčen kvůli terorismu nejvýraznější propagátor Islámského státu v Německu, fundamentalistický imám Abú Walla, původem Iráčan, který se jmenuje Ahmad Abdulazíz Abdulláh. Žije v Německu od roku 2001. Hádat nemusíte, přišel jako uprchlík a dostal německé občanství. Terorista Amri byl předtím několik měsíců s Wallou v kontaktu a po jeho zatčení zmizel z „policejního radaru“.

Dnes už bohužel víme proč…