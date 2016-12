Po každém atentátu následují jen vágní řeči. Příčinu problému přitom známe: Je to islám

Evropská komise kritizuje kroky varšavské vlády ohledně polského Ústavního soudu. Evropská komise opakovaně varuje maďarského premiéra Viktora Orbána, aby hrál podle jejich not. Evropská komise hledí s despektem na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tyto výstřely z Bruselu jsou hlasité, ale míří na nesprávné cíle. Protože v tom, co je teď nejdůležitější, a to je řešení migrační krize, islamismu a terorismu, nedokázala Evropská komise udělat nic kloudného.

Bruselský kolovrátek mele dokola a jak už to tak u skvěle placených úředníků bývá, věnují se věcem, které jsou podružné a nejsou pro Evropu až tak zásadní. Naopak to, co je nutné řešit rázně a rychle, Evropská komise a její představitelé selhávají.

Proč ale v Bruselu nedělají to, co mají? Proto, že si to nepřeje německá kancléřka Angela Merkelova? To bude jen část pravdy. Daleko horší je, že s migrací, islámem a terorismem si Evropská komise a Evropský parlament absolutně neumí poradit, protože jsou pořád ovlivněny zničujícím multikulturalismem a politickou korektností.

Když už něco evropské orgány dělají, jsou to jen polovičaté kroky, které nikam nevedou. Vedou leda k vražedným útokům na vánoční trhy v Berlíně či na kolonádě v Nice.

Evropská komise například v posledních týdnech opakovaně zasahuje do vnitřních záležitostí Polska. Varšavská vláda se prý musí zdržet jakýchkoli akcí, které by mohly narušit činnost polského Ústavního soudu. Brusel dal Polsku dva měsíce na odpověď, jak bude situaci řešit. Komise si dokonce vyhradila právo, že na základě polské odpovědi na nové připomínky rozhodne, jaká „další opatření“ by mohla přijmout. Unijní procedura by v krajním případě mohla skončit sankcemi nebo by členské země mohly zbavit Varšavu hlasovacích práv v ministerských radách EU.

Je zcela absurdní, že v době, kdy tisíce islámských džihádistů ohrožují Evropu, řeší tímto způsobem Brusel polské soudy. Jak se dá vůbec takové kolosální selhání evropských institucí slušně komentovat?

Pokud chce Evropa přežít, měly by evropské vlády a instituce konečně zajistit důslednou ochranu vnějších hranic EU. Na co se proboha pořád čeká?

Pokud si máme uchovat svůj způsob života, je potřeba dát více peněz na obranu (armády). Proč se to pořád odkládá?

Pokud mají být alespoň trochu eliminovány další možné teroristické útoky, je potřeba jasně pojmenovat příčiny. Těmi jsou islamismus (pozažmo samotný islám) a jeho financování z arabského světa. Proč to pomocí zákonů nikdo nezastaví?

Pokud se nemají postupně evropské společnosti dál radikalizovat a štěpit, je nutné přijmout rozsáhlé změny v migrační politice. Následně povolit pouze přísně řízenou migraci (vždy budou existovat ve světě lidé, kteří naši pomoc skutečně potřebují), ale bez ilegálních uprchlíků. Co dělá Evropský parlament? Spinká?

Německá kancléřka Angela Merkelová minulý rok v době, kdy přicházely do Evropy každý měsíc statisíce uprchlíků, tvrdila, že to „zvládneme“. Zvládneme, ale i bez ní a pouze za předpokladu, že jednotlivé evropské státy společně s institucemi Evropské unie (když už ji máme) konečně začnou konat. Vágní řeči následující po každém atentátu už nikoho nepřesvědčí o tom, že se situace změní.