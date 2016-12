Zákaz kouření: Moje hospoda, moje pravidla?!

Odpůrci zákazu kouření v pohostinských zařízeních považují tento zákaz za další omezení svobody a nebývalý zásah do práv každého člověka – kuřáka.

Nechybějí vznešené fráze – Svoboda buď je, nebo není. To je horší než za komunismu! Dokonce i v koncentračním táboře se mohlo kouřit. Neberte nám svobodu!

Zastánci svobody přesvědčili jste mě: Moje hospoda, moje pravidla! Konec omezování svobody podnikání!

Jedna malebná hospůdka bude kuřácká, ve druhé pro zachování rozmanitosti bude platit právo šarí’a, ve třetí se nebudou platit daně. (Právo na majetek nám nesmí přece nikdo brát.) Ve čtvrté budou jako výraz boje proti Bruselu moci mlátit pravičáky popelníčky, v páté se bude vařit ze psů. Do šesté bude platit přísný zákaz vstupu pro důchodce a pro Estonce!

Hlavně že nebudou ty hrozné regulace, už vám rozumím, přesvědčili jste mě… Svoboda buď je, nebo není.

Konec nadsázky, zákaz kouření v restauracích velmi vítám, posunuje nás směrem na Západ.

A hlavně posiluje ochranu veřejného zdraví.

Pokud někdo hájí omezení kouření na veřejnosti, tak je hned označen jako nepřítel svobody (nebo dokonce za komunistu). Kde je však svoboda nekuřáků?



Podle údajů České koalice proti tabáku (ČKPT) nemoci způsobené kouřením tabákových produktů každý rok zapříčiní jen v Česku více než 19 000 úmrtí.

Nicméně nemusíte být přímo kuřákem, i tak se vám cigarety, respektive jejich kouř, mohou stát osudnými.

V Česku každoročně zmaří pasivní kouření více než patnáct set lidských životů! Tedy kvůli nešvaru jiných definitivně ukončí svou životní pouť na tisíc pět set nevinných nekuřáků.

Nejde zde tedy jen o nějaký kouřem načichlý svetr či sako po návštěvě restaurace, jak se snaží věc bagatelizovat netolerantní kuřáci, ale jde doslova a do písmene o život!

Cigaretový dým obsahuje přes 30 druhů karcinogenních látek!

Připomeňme si, že cigaretový kouř obsahuje látky dráždící oči a dýchací systém. Dále pak toxické látky, mutageny (látky ovlivňující genetickou informaci v DNA chromozomů), karcinogeny (látky způsobující rakovinu) i mj. reproduktivně-toxické látky (látky zhoršující schopnost početí dítěte). Zmíněné toxické látky dle renomovaných výzkumů obsahují např. amoniak, akrolein, oxid uhelnatý (CO), formaldehyd, kyanid, nikotin, oxidy dusíku, fenol, oxidy síry.

Jeden krátký, ale silný pracovněprávní bodyček: Divím se pracovníkům v pohostinství (resp. jejich odborovým organizacím), že se rázněji doposud neozvali proti krajně nezdravému pracovnímu prostředí, jemuž jsou denně vystaveni. Nezaspali zde odboráři?

Regulace s rozumem

Za rozumné naopak pokládám, že kuřáci a kuřačky nebudou muset zmizet z restauračních zahrádek, což ministerstvo zdravotnictví dříve plánovalo. Zde riziko pasivního kouření dle mého soudu vážněji nehrozí, takže to by šlo skutečně o nadbytečné omezování svobody podnikání.

Též mám výhradu k tomu, že neprošel doplňující návrh letitého poslance Marka Bendy (ODS), který chtěl v restauracích a kavárnách umožnit zřizování oddělených kuřáren.

Ty naopak v rozumné míře vítám, kuřáci pak neobtěžují okolí. Zejména by to racionálně eliminovalo hluk, který by kuřáci před provozovnami vytvářeli zejména ve večerních hodinách. Muselo by však jít o skutečně oddělené „kuřárny“, se zákazem vstupu osobám mladším 18 let, kde budou kuřáci neprodyšně uzavřeni! A do těchto zakouřených prostor by nemusel přirozeně chodit personál obsluhovat.

Obecně bych byl pro posunutí zákazu prodeje cigaret z 18 na 21 let, ale to je hudba budoucnosti.