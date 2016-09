Média a protivníci šíří o německé AfD nesmysly, protože vysála všechny ostatní strany

Politická strana Alternativa pro Německo se stala noční můrou pro zavedené partaje u našich sousedů, ale i pro média po celém světě. Je označována za populistickou a extrémně pravicovou, ale když se podíváte na její program a volební materiály, vidíte něco úplně jiného. Proč tedy tolik vypjatých reakcí? Odpověď najdeme jinde – AfD odebírá voliče všem. A to už za opakované útoky a lži stojí.

Například při nedělních zemských volbách v Berlíně získala AfD přesně 231 325 hlasů (14,2 procenta) a poprvé se tak dostala do parlamentu německé metropole. Okamžitě se ozvaly z potrefených zavedených stran, které ztratily hodně procent oproti volbám v roce 2011, varovné hlasy, že by se mohlo jednat i o návrat „nacismu“.

To už jsou velmi vážná slova. Podívejme se, proč něco tak extrémního je schopen vůbec někdo vyslovit.

Podle průzkumů až 90 procent voličů Alternativy pro Německo velmi zajímá problém migrace a jejich následků. Chtějí je navíc urgentně řešit. To je daleko vyšší číslo, než u jiných stran. Logicky to v současné době přitahuje jak prvovoliče, tak bývalé příznivce jiných politických seskupení. A to se jen tak neodpouští.

Konkrétní čísla také dokazují, že tradiční německé strany lžou, aby zamaskovaly své vlastní neúspěchy.

Jak ukazuje průzkum televize ARD (ta je veřejnoprávní jako naše ČT, takže z náklonnosti k Alternativě pro Německo ji podezírat nelze, protože se spíše přiklání k vládním stranám) a agentury Infratest dimap, pro AfD hlasovalo o víkendu nejméně 64 tisíc prvovoličů. To je nejvíce ze všech stran. Téma migrace prostě táhne, ať si CDU kancléřky Angely Merkelové tvrdí cokoli.

Ještě zajímavější pak je, kde vlastně Alternativa další své voliče vzala. Není totiž vůbec pravda, že jsou to nějací zbloudilí neonacisté.

Komu bere AfD voliče?

Podle již zmiňovaného průzkumu uzmula AfD (z celkových 231 tisíc) straně CDU minimálně 37 tisíc jejich bývalých voličů. Tento počet zachytil průzkum, takže číslo je ve skutečnosti podle odborníků ještě o něco málo vyšší.

Od sociálnědemokratické SPD putovalo k Alternativě jen v Berlíně 22 tisíc voličů, od zdevastovaných Pirátů a levicové Linke po 11 tisících voličích a dokonce ulovila 3 tisíce duší i u Zelených.

Alternativa pro Německo odebírá ve všech spolkových zemích všem stranám a nejvíce právě těm největším – CDU a SPD.

Falešné jsou většinou i slova o populismu a extremismu AfD.

K berlínským nedělním volbám vydala strana nejenom na internetu, ale i v tištěné podobě mnoho materiálů pod heslem „Berlín potřebuje modrou“. Jen volební program má 40 stran a věnuje se podrobně všem oblastem života. Jakýpak populismus, podobně propracovaný program nemá v Česku ke krajským volbám (obdoba těch německých zemských) žádná strana.

AfD mluví nejen o uprchlících

Není ani pravda, že AfD se stará pouze o migraci. Je to sice silné téma, ale to by Němcům absolutně nestačilo. Zajímavý je například volební program ke školství v Berlíně. Vyšel i v samostatné tištěné podobě. Jmenuje se „Berlín potřebuje prvotřídní vzdělávání“ a kromě jiného řeší otázku toho, kde vzít ve světě dobré příklady. Takže zde najdete i část pod názvem „Finsko jako model?“, protože právě v této skandinávské zemi dosahují děti v mezinárodním srovnání vynikajících výsledků.

Takhle vypadá populismus a extremismus v praxi?

Jistě, i mezi členy AfD se najdou lidé, kteří používají někdy zbytečně až moc silná slova. I to patří k politice, ostatně Česká republika není výjimkou. Taková slova jsme slyšeli od Klause, Zemana, Topolánka, Paroubka až po Babiše. Musíme ale hledat, co je za těmi slovy. Nebo zda je vůbec něco za nimi. Jenže s tím si hlavu většina lidí neláme.

Proto i o německé Alternativě pro Německo slyšíme často pouze domněnky a nesmysly.

Pro zajímavost a porovnání, zde najdete dobře propracovaný volební program Alternativy pro Německo v hlavním městě Berlíně.