Tohle uvidíte jen v Rusku. Snímky, které ukazují jeho nejupřímnější tvář | Reflex.cz

Fotograf Alexander Petrosyan strávil několik let objevováním a dokumentováním nekonečných zákoutí Petrohradu. Jeho kolekce snímků, která je nejen krásná, ale i groteskní, zve k nahlédnutí do všech vrstev petrohradské společnosti. A to syrovým pohledem, naprosto odlišným od toho, který je zobrazován na vyleštěných pohlednicích.