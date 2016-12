Putin zaplatil úchylný kalendář, kde studentky ze Sýrie tvrdí, že mají rády ruské vojáky. Texty jsou ale falešné

Kalendář se jmenuje „Ze Sýrie s láskou“ a má podtitul „Ruským důstojníkům od syrských dívek“. Zveřejněn byl 15. prosince. Jak se ale ukázalo, všechny texty, které měly říci mladé Syřanky na fotografiích, jsou vymyšlené. V kalendáři nepózují ženy, které se v této válečné zemi nacházejí, ale jsou to studentky z Moskvy, i když původem ze Sýrie. Oblečeny jsou ale všechny v staroruském stylu.

Některé věty, které byly Syřankám vloženy do úst, jsou skutečně téměř úchylné. Když v minulých dnech přes sociální sítě „doputoval“ kalendář do Sýrie, vzbudil tam nevoli, protože je vnímán jako chvála ruských válečných operací. A to jsou na fotkách pouze mladé ženy, které podporují syrského diktátora Bašára Asada. Jejich krajané je přesto odsuzují.

Protože některé dívky pocházejí podle kalendáře z Aleppa, kde lidé posledních pět let umírají po nekonečném bombardování a ostřelování, zní věty, které jim „připsali“ Rusové, nechutně.

Například Fatima, dívka z měsíce července, má být z Aleppa a říká: „Chtěla bych tě vidět na Migu.“ Zřejmě na té stíhačce Mig, která bombarduje pravidelně město.

Další žena z Aleppa, Maram, která je z měsíce září, tvrdí: „Pamatuješ, jak jsme se seznámili?“ Jak se asi mohli seznámit s ruským důstojníkem?

Dívka ze srpna, údajně Kamilia, nás pak přesvědčuje, že „Osud mojí Palmýry je v tvých rukou“. Momentálně je Palmýra v rukou Islámského státu.

Po kritice ze Sýrie začaly ženy na fotografiích tvrdit, že jim nikdo o žádných větách, které budou u jejich fotek, neřekl. Byly prý jimi šokovány a považují je za hloupé. Když viděly věty na snímcích, žádaly jejich odstranění, ale to se nestalo. Objevily se i informace, že některé dívky proto zvažují žalobu. Jak přesně by mohla žaloba znít, není jasné, protože se samotným focením souhlasily.

Vedoucí projektu Maria Alešina se ale výtkami netrápí a jak řekla v rozhovoru pro list Komsomolskaja Pravda, budou kalendáře zaslány ruské armádě do Sýrie.

Organizátoři projektu pak sami zveřejnili, že podivný kalendář byl zaplacen z peněz prezidentského fondu Vladimira Putina.