Skvělý nápad, zajímavý výsledek – fotky se stejnými lidmi na stejném místě po desetiletích

Téměř čtyřicet let fotograf Chris Porsz dokumentuje dění ve svém rodném městě Peterborough ve východní Anglii. Před několika lety se rozhodl, že se pokusí vrátit zhruba po čtvrtstoletí na stejná místa se stejnými lidmi a pořídit s nimi nové snímky. Nebylo to nic jednoduchého, protože cesty mnoha lidí se mezitím dávno rozešli a bylo složité je sehnat. Podařilo se to ve 135 případech. Výsledek je ale skvělý a vyšel v knize Reunions.