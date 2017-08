Evropa neví jak zabránit terorismu. Za rok zemřelo přes 180 lidí (i jedna Češka) a 1000 jich bylo zraněno

Je to válka, i když se tomu neříká válka. Při teroristických útocích jenom od loňského 14. července, kdy zločinci zabíjeli pomocí kamionu na promenádě ve francouzské Nice, zemřelo v Evropě 183 lidí a celkem přes 1000 jich bylo zraněno. Naprostou většinu útoků spáchali v poslední době islamisté a nejčastěji k tomu použili nějaký druh automobilu. Útoky spáchané za použití auta jsou bohužel trendem posledních let. Viděli jsme to i ve čtvrtek odpoledne na ulici La Rambla v katalánské Barceloně, kde zemřelo 13 lidí a více než 100 jich bylo zraněno.