Kim Čong-un provokuje USA: Nová raketa je schopna zasáhnout území Spojených států

Severní Korea dnes ráno místního času (v úterý večer SEČ) odpálila další balistickou raketu. Raketa dosáhla výšky 4500 kilometrů a dopadla do Japonského moře asi 960 kilometrů od místa odpalu, uvedla jihokorejská armáda. KLDR později oznámila úspěšný test nové mezikontinentální balistické rakety, jejíž dosah podle Pchjongjangu pokryje celé území USA. Na popud Japonska, Jižní Koreje a Spojených států dnes večer SEČ kvůli severokorejskému raketovému testu zasedne Rada bezpečnosti OSN.

Americký ministr obrany James Mattis uvedl, že raketa dosáhla ve svém letu větší výšky, než jakákoli předchozí raketa odpálená v KLDR. Z testu vyplývá, že pokud by raketa byla vystřelena pod menším úhlem, mohla by mít akční rádius 13.000 kilometrů. "Taková raketa by měla dostatečný akční rádius, aby zasáhla Washington a kterékoli jiné místo na americké pevnině," uvedl americký vědec David Wright.

Analytici připomínají, že otazníkem je, jakou nesla raketa hlavici. Pokud to byla jen lehká atrapa, skutečná bojová hlavice by dolet střely snížila.

Severokorejská strana později prostřednictvím státní televize oznámila úspěšný úspěšný test nové mezikontinentální balistické rakety Hwasong-15, která pokryje celé území USA. Severní Korea dále uvedla, že dosáhla "historického" cíle - stala se jaderným státem, informovala agentura AFP.

CNN oznámila, že od zvolení prezidenta Donalda Trumpa Severokorejci provedli 23 raketových zkoušek. Upozornila také na nezvyklý čas odpálení poslední střely - v 03:17 místního času (19:17 SEČ). Brzké načasování agentura AP připisuje tomu, že Pchjongjang chtěl zvýšit efekt překvapení.

Japonsko se proti dalšímu severokorejskému raketovému testu ostře ohradilo. Japonský premiér Šinzó Abe svolal mimořádné zasedání vlády a později se telefonicky spojil s Trumpem. Japonská vláda o odpálení rakety věděla ihned, předpokládala také, že dopadne do japonské výlučné ekonomické zóny, uvedla CNN. Taková zóna se rozprostírá do 370 kilometrů od pobřeží daného státu.

Japonský ministr obrany Icunori Onodera uvedl, že raketa dopadla do moře zhruba 250 kilometrů západně od severní částí japonského ostrova Honšú.

Jižní Korea reagovala okamžitou demonstrací síly: vypálila tři rakety. "Naše armáda, námořnictvo a letectvo společně vypálily tři střely, které zasáhly v podobný čas stejný cíl. To prokazuje naši schopnost zasáhnout v Severní Koreji místo, kde se provokace stala," uvedl jihokorejský prezidentský palác s tím, že střely vypálené na cíl v raketové střelnici byly typu země-země a vzduch-země, třetí byla vypuštěna z lodi. Velení jihokorejských sil upřesnilo, že záměrem zkoušky byl nácvik přesnosti raketového úderu.

Jihokorejský prezident Mun Če-in svolal schůzku bezpečnostního výboru a také se telefonicky spojil s Trumpem. Státníci severokorejskou raketovou zkoušku označili za hrozbu "celému světu", informoval Bílý dům.

"Tato raketová zkouška je další znepokojivou provokací a vážným ohrožením mezinárodní bezpečnosti," uvedla mluvčí šéfky diplomacie Evropské unie. Severokorejský test odsoudila i Severoatlantická aliance.

Zkouška balistické rakety KLDR nic nezměnila na přístupu Spojených států k severokorejskému problému, uvedl Donald Trump. "Postaráme se o to," dodal bez dalšího. Americký ministr zahraničí Rex Tillerson řekl, že "diplomatické možnosti... zůstávají ve hře". Vyzval mezinárodní společenství k dalším opatřením vůči KLDR nad rámec sankcí Rady bezpečnosti OSN, konkrétně k zákazu námořní dopravy zboží do Severní Koreje i z ní.