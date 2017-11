Čínský turista zaplatil 220 tisíc za 139 let starou whiskey. Ukázalo se, že šlo o padělek

Radiokarbonová metoda, kterou whiskey zkoumali krátce po nákupu jedné její sklenky vlivným čínským online fantasy spisovatelem, ukázala, že whiskey pochází nikoliv z 19. století, nýbrž z roku 1972. Její cena byla takto vysoká i proto, že se mělo jednat o poslední kus dané série.

Manažer hotelu Sandro Bernasconi, který odpovídá také za whiskey bar, jenž je součástí hotelu, nechal pravost whiskey přezkoumat u skotských odborníků. Poté, co se ukázalo, že jejich vzácný host ochutnal padělek z roku 1972, a nikoliv z roku 1878, se rozhodl odletět do Číny a osobně se Zhang Weiovi omluvit. A pochopitelně mu vrátit peníze. Britská BBC uvedla, že manažerovi hotelu se dostalo od Weie vřelého přijetí a že se na něj ani na hotelový bar vůbec nezlobí. „Naopak, poděkoval za naši upřímnost,“ uvedl Bernasconi.

Bernasconi dále uvedl, jak vůbec nápad otevřít „nejcennější“ whiskey vznikl. „Řekl jsem zákazníkovi, že naše nejdražší není na prodej,“ uvedl s tím, že Číňan se ptal po tom nejcennějším, co jejich whiskey bar nabízí. A tak Bernasconi zavolal svému otci, aby se s ním poradil, jak postupovat. Byl to totiž právě on, kdo lahev kupoval. Otec souhlasil s otevřením, a tak odkorkování falešného skvostu již nic nebránilo. „Byl jsem nervózní,“ přiznával manažer hotelu.

Přestože pověst luxusního hotelu se díky vstřícnému přístupu manažera povedlo zachránit, peníze, které otec manažera zaplatil za falešnou whiskey, už zřejmě nic nezachrání. Otec se synem sice zvažují další právní kroky, ale vzhledem k tomu, že otec lahev koupil před čtvrt stoletím, bude jeho právo již promlčené. Oba muži navíc celou dobu nepochybovali o tom, že mají ve své sbírce originál.