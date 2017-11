Ze sexuálního obtěžování byl nařčen i oscarový herec Dustin Hoffman

Dnes osmdesátiletý Hoffman měl před 32 lety sexuálně obtěžovat tehdy sedmnáctiletou filmovou praktikantku Annu Grahamovou. Otevřeně prý hovořil o sexu, který by s ní mohl mít. Hvězdný herec se v prohlášení omluvil za vše, čím Grahamovou mohl vystavit trapné situaci. "Je mi to líto, nepatří to ke mně," uvedl v listě The Hollywood Reporter.

Ratner byl nařčen, že obtěžoval šest žen včetně herečky Olivie Munnové. V roce 2004 před ní prý ve svém obytném přívěsu masturboval. Režisér to prostřednictvím svých advokátů vehementně popřel. Je prý si jist, že jeho jméno bude očištěno, jakmile "nynější mediální šílenství ustane a lidé budou schopni povahu obvinění posoudit".

Podle listu Los Angeles Times se Ratner dopustil i dalších prohřešků, několik žen údajně pronásledoval až do koupelny.

Nová obvinění jsou dalšími z poměrně už dlouhé řady stížností na vulgární chování režisérů, herců či producentů, kteří podle postižených hereček zneužívali svého vlivu k vymáhání nepatřičné odměny. Ústřední postavou se stal známý hollywoodský producent Harvey Weinstein, který už čelí stížnostem několika desítek žen z USA a Británie.