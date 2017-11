Zeman pověřil na schůzce v Lánech Babiše jednáním o sestavení vlády

Prezident Miloš Zeman dnes v Lánech podle očekávání pověřil předsedu hnutí ANO Andreje Babiše jednáním o sestavení vlády. Je to neformální krok, který není zakotven v Ústavě, měl by ale vést k pozdějšímu jmenování Babiše premiérem. Šéf ANO už dal dříve najevo, že by chtěl vytvořit menšinovou vládu. Zeman tento záměr podpořil, pro jmenování Babiše premiérem nebude chtít podpisy většiny poslanců.