Soud v Karviné propustil z vězení vraha Kočky mladšího

Okresní soud v Karviné dnes podmíněně propustil z vězení kontroverzního podnikatele Bohumíra Ďurička odsouzeného za vraždu. Ďuričko si odpykával trest 12,5 roku vězení, o propuštění požádal po uplynutí dvou třetin trestu. Soud mu dnes stanovil zkušební dobu sedm let. Ďuričko ještě dnes opustí věznici. Otec oběti, provozovatel pražské Matějské pouti Václav Kočka s rozhodnutím soudu spokojen nebyl.

Soud ve svém rozhodnutí uvedl, že propuštěný nesmí pít alkohol ani vlastnit zbraň. Nesmí ani kontaktovat rodinu zavražděného a přibližovat se k nim ani k jejich obydlí na vzdálenost menší než 100 metrů. V prvním roce na svobodě musí noci v době od 22:00 do 06:00 trávit doma.

Rozhodnutí je pravomocné. Ďuričko i státní zástupce se vzdali práva na odvolání. "Děkuji soudu a slibuji, že budu všechna omezení dodržovat," řekl odsouzený muž v reakci na rozhodnutí soudkyně. Ta opáčila, že dopustí-li se trestného činu či přestupku, mohl by soud rozhodnout, že si odpyká zbytek trestu. Ďuričkovi je v současnosti 64 let, je otcem pěti dcer. V minulosti se neúspěšně snažil o obnovu procesu.

Soudu se zúčastnila i rodina oběti. "Vzal mi dítě. Justice rozhodla tak, jak rozhodla. Bohužel," komentoval rozhodnutí otec zavražděného Václav Kočka starší.

Soudkyně Alena Zajícová rozhodnutí zdůvodnila i tím, že odsouzený systematicky pracoval na svém polepšení. "Zpočátku sice nepřijímal svou chybu, to se ale postupem času změnilo. Hodnocení věznice je vynikající. Máte připraveno výborné domácí i sociální zázemí," řekla odsouzenému. Dodala, že poškozeným uhradil všechny škody i nad rámec povinností. Soudkyně podtrhla, že znalci se shodli, že Ďuričkova resocializace je možná. "Stanovili jsme ale maximální zkušební dobu s ohledem na to, že spáchal vraždu, aby jej soud mohl co nejdéle sledovat," řekla.

Podle soudkyně by propouštěcí proces měl trvat zhruba dvě hodiny. Mluvčí karvinské vaznice Eva Loučková ČTK řekla, že odsouzený si musí vyzvednout své osobní věci a vrátit ty, které ve věznici dostal. Vyzvedne si i peníze, které má na vězeňském kontě. Navíc se podrobí lékařské prohlídce.

Vražda se stala v roce 2008 v pražské restauraci po křtu a autogramiádě knihy tehdejšího předsedy ČSSD Jiřího Paroubka. Ďuričko a Václav Kočka mladší se dostali do roztržky, při které Kočka hoteliéra nejméně jednou udeřil do obličeje. Ďuričko pak vytáhl od pasu zbraň a na svého protivníka třikrát vystřelil z bezprostřední vzdálenosti. Každý z výstřelů byl smrtelný. Událost tehdy plnila první stránky novin, sledovaný byl i soudní proces.