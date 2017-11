Dizertační práce slavného vědce Hawkinga o vesmíru je internetovým hitem, má 2 miliony zobrazení za týden

Práce světoznámého teoretického fyzika Stephena Hawkinga se jmenuje „Properties of expanding universe“ (Vlastnosti rozpínajícího se vesmíru) je dokonce tak populárním artiklem, že v den zpřístupnění neunesla webová stránka univerzity provoz a spadla.

Doktor Arthur Smith, který je zástupcem ředitele pro komunikace na univerzitě Cambridge, řekl, že počet zhlédnutí je „monumentální“. „Toto je zdaleka nejpopulárnější práce, kterou jsme zpřístupnili online. Dovolil bych si tvrdit, že Hawkingova dizertační práce je dokonce nejpopulárnější univerzitní prací na světě. Nikdy předtím jsme neviděli taková čísla,“ řekl podle stanice BBC Smith.

Profesor Hawking napsal svoji 134 stránkovou práci jako čtyřiadvacetiletý postgraduální student univerzity v anglickém Cambridge. Studoval zde od roku 1962.

Před online přístupem k jeho dizertační práci museli zájemci zaplatit 65 liber, aby si ji mohli naskenovat, nebo přečíst v univerzitní knihovně. Dnes je práce pro všechny zdarma.

Univerzita doufá, že po vzoru Hawkinga uvolní k volnému čtení svoje práce i další významní akademici. „Uzamykání vědomostí a držení informací za zavřenými dveřmi nikomu neprospívá,“ řekl k tomu doktor Arthur Smith.

Podpis a prohlášení slavného vědce Hawkinga pod jeho dizertační prací • Foto Cambrigde University/Stephen Hawking

Hawking je autorem mnoha mimořádně populárních knih. Jako příklad lze uvést jeho Stručnou historii času (A Brief History of Time), které se prodalo po světě více než 10 milionů výtisků. Dále Vesmír v kostce (The Universe in a Nutshell), nebo Ilustrovanou teorii všeho (The Illustrated Theory of Everything), ktera patří k nejčtenějším knihám současnosti na světě.