Problémy s máslem už zasáhly i Francii. Média to líčí jako možnou „katastrofu“

Francouzská média jsou zneklidněna. Tentokráte ne politikou fanfaronského prezidenta Emmanuela Macrona, ale nedostatkem másla. To, co dobře známe i z Česka, je viditelné také v zemi galského kohouta. Tam by ale nedostatek másla mohl vést i k problémům s výrobou oblíbených croissantů. A to už by byla podle tamních médií „katastrofa“.