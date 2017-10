Hrdinové z Las Vegas: Silné příběhy čtyř statečných, kteří zachránili desítky životů

Podle svědků jako jeden z prvních křičel: „Je to střelec! Střelec! Utíkejte, utíkejte!“ Kousek od něj stála skupinka vyděšených a strachem paralyzovaných mladých dívek. Jonathan se vydal jejich směrem, aby jim pomohl. Když k vystrašeným dívkám doběhl, řekl jim, aby si alespoň lehly na zem. V tu chvíli ho zasáhla kulka do krku. Jonathan Smith přežil a stejně tak všichni členové jeho rodiny.

Taylor Winston a Jenn Lewis našli nákladní auto s klíčem v zapalování. Naložili těžce zraněné a přivezli do nemocnice přes dvacet lidí

Bývalý člen námořní pěchoty Taylor Winston si s kamarádkou Jenn Lewis užíval festival Route 91. Podařilo se jim uniknout střelbě. Když však utekli a střelba utichla, uvědomili si, že za sebou nechali spoustu zraněných lidí, kteří potřebují pomoc.

V místě byla v tu chvíli panika a utíkali všichni, proto se Taylorovi a Jenn podařilo najít prázdný náklaďák, který měl klíče v zapalování, ale majitel u něj nebyl. Náklaďák stál na kraji silnice. Přátelé od dětství okamžitě věděli, co budou dělat.

Začali v nákladním autě shromažďovat kriticky zraněné a s pomocí policejního auta, které jim dělalo doprovod a jelo houkající před nimi, aby se dostali do nemocnice co nejdříve, se jim podařilo přivést do nemocnice dvacet zraněných najednou. Bohužel, ne všichni z nich přežili.

„Poté, co skončila střelba, záleželo jen na jedné věci – dostat co nejdříve zraněné do nemocnice a zvýšit tak jejich šance. Uvědomili jsme si to a pokusili se pomoci nejlépe, jak jsme mohli,“ prohlásil mariňák Winston pro The Daily Beast.