Bývalý britský premiér navrhuje místo brexitu omezení imigrace

Británie by měla zpřísnit pravidla pro přistěhovalce z Evropské unie a neodcházet z EU. Uvedl to ve svém článku v listu The Sunday Times bývalý britský premiér Tony Blair, který je dlouhodobým kritikem brexitu, tedy odchodu Británie z EU. Podle Blaira kontrola přistěhovalectví z dalších zemí EU by uspokojila požadavky britské veřejnosti a Británie by nadále mohl zůstat členem EU.