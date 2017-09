Z Mali se vrátili čeští vojáci, kteří se střetli s teroristy

Adrenalin, napětí, strach, ale i hrdost na odvedenou práci zažili čeští vojáci, kteří v červnu v Mali osvobozovali hotelový komplex napadený teroristy. Při akci, během níž se dostali do ostré palby, zachránili několik hostů hotelu. Novinářům to po pátečním návratu z mise řekli účastníci bojů. Útok ozbrojenců si vyžádal podle dřívějších informací pět obětí, zemřeli také čtyři teroristé. Českým vojákům poděkoval za jejich přístup i belgický brigádní generál Peter Devogelaere, který velel misi Evropské unie v Mali.

Útok na hotelový komplex asi 30 kilometrů od hlavního města Bamako se stal v polovině června. K útoku se přihlásili džihádisté s vazbami na Al-Káidu.

Mezi prvními pohotovostními jednotkami byli na místo vysláni čeští vojáci, kteří mají na starosti ostrahu velitelství mise v Bamaku. "Situaci zvládli absolutně perfektně a i díky rychlé reakci, rychlému zásahu, nedošlo k dalším ztrátám na životě," řekl náčelník generálního štábu Josef Bečvář. Jména 18 českých vojáků, kteří se na akci ve dvou jednotkách podíleli, nechce armáda z bezpečnostních důvodů zveřejňovat.

České jednotky dostaly nejprve informaci, že byli napadeni příslušníci mise, kteří měli právě volno. Za úkol dostali vyzvednout je a přivézt zpět. Na místě zjistili, že šlo o cílený úkol na hotel a ozbrojenci jsou stále v areálu.

Mezi zasahujícími českými vojáky byl i třiadvacetiletý desátník. "Bylo tam ticho po pěšině, nic nebylo vidět, slyšet. Terén byl velmi nepřehledný," popsal začátek protiteroristické operace. Na místě se domluvili s maliskou jednotkou na způsobu zásahu, k akci se přidala také belgická jednotka. "Po pár minutách došlo k prvnímu kontaktu s nepřítelem a došlo k prvnímu výstřelu. Postupovalo se poté areálem a vytlačovali jsme je mimo něj." Během akce se jim podařilo zachránit několik hotelových hostů, ošetřit museli postřeleného maliského vojáka. Při zásahu čeští vojáci používali útočné pušky i těžké kulomety upevněné na obrněném voze, útočníci byli vyzbrojeni samopaly, granáty a pistolemi.

Zásah podle desátníka trval asi sedm hodin. Počátek akce přirovnal ke cvičení, kterým čeští vojáci musí před misí projít. "Ale všechno se to změnilo po prvním výstřelu, potom tam tuhla krev v žilách. Adrenalin tam byl opravdu cítit, napětí, strach, nebylo to nic příjemného," řekl. Vyzdvihl připravenost zasahujících jednotek včetně maliských vojáků. "Věděli jsme, co máme dělat, byli jsme připraveni, ta souhra lidí byla suprová," poznamenal. "Je to opravdu velká zkušenost, protože to se nestane jen tak. Nikomu bych nepřál, aby toto musel zažít. Ale jsem rád, že je to za mnou," dodal.

Velení zasahujících vojáků měl na starosti Bedřich Hýža, velitel českého kontingentu v Mali. Poznamenal, že do země jednotka přijela s předpokladem, že jde o jednu z klidnějších misí. "Po incidentu jsme si sedli a promluvili si, pro každého to je určitý tlak, pro některé to byla první mise. Na počátku bylo z kluků cítit určité napětí, ale jakmile jsme si o tom promluvili, tak spíš převládal pocit hrdosti, že udělali dobrou práci a že nebyl nikdo zraněn," řekl Hýža novinářům.