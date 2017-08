Mladého Australana zranilo tajemné mořské stvoření, nikdo neví, co to bylo

Austrálie je známá mnoha smrtelně jedovatými hady, pavouky i nebezpečnými medúzami. Ale v pondělí byl v moři na předměstí Melbourne zraněn šestnáctiletý Sam Kanizay tajemným stvořením, o kterém neví nic ani lékaři, ani vědci. Zatím se nepodařilo zjistit, co chlapce pokousalo. Zranění neodpovídá žádnému známému druhu. Australská média tvrdí, že se jedná o naprosto „mysteriózní případ“.

Sam hrál v pondělí fotbalový zápas a po něm si šel „smočit“ bolavé nohy do moře na Dendy Street Beach v Brightonu, což je předměstí Melbourne. Za chvíli mu ale kotníky zalévala krev. Lékaři a později vědci byli podle australských médií ohromeni vážnosti zranění.

Původní teorií bylo, že mladík byl pokousán stejnonožci (Isopoda), což je řád korýšů. Jenže ti většinou po kousnutí zanechávají na těle pouze malinká znamení vypadající jako vyrážka.

Samův otec, Jarrod Kanizay, pak sám provedl pokus ve vodě, kde bylo jeho dítě napadeno. Hodil do vody kus syrového masa a pak zveřejnil video (můžete ho vidět níže), na kterém jsou stovky malých mořských tvorů, kteří na mase hodují.

Jenže podle profesora Alistaira Poora z Univerzity Nového Jižného Walesu v Sydney jsou na videu různonožci (opět řád korýšů), kteří lidi téměř nenapadají. „To video není důkaz toho, kdo chlapce napadl, na syrové maso přilákáte v moři hodně živočichů,“ řekl doktor Poor.

Mořský biolog Michael Borwn pak sdělil, že se otázkám života v moři věnuje dvacet let, ale nic podobného neviděl. Odborníci budou proto dál zkoumat, co Sama Kanizaye zranilo, ale odhalit to prý nebude nijak jednoduché.