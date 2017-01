Koncentrační tábor v Osvětimi na vlastní kůži. Hra „Dostaň se ven“ sklízí moře kritiky

Počítačová hra už vzbudila na sociálních moře negativních ohlasů. Málokdy se stane, že se sociální sítě vůči jedné události nebo fenoménu semknou a tak nějak táhnou za jeden provaz. Je to ale tento případ. Hra s názvem „Dostaň se ven“, která má navodit „autentickou atmosféru“ koncentračního tábora, kde během 2. světové války zemřely miliony Židů, se tak zřejmě trhákem nestane. „Útěk z Osvětimi, to myslíte vážně?! Co takhle trošku úcty a respektu?! Vsadím se, že autor této nechutnosti v Osvětimi nebyl, jinak by si nic takového nedovolil. Měli byste se tam podívat vy všichni, autor i celý kolektiv. Jste velmi nechutní a tohle si budu pamatovat a tuhle svou recenzi budu lidem říkat na potkání - a moc dobře víte, že negativní reklama se šíří mnohem rychleji, než pozitivní,“ uvádí jeden komentář pod příspěvkem na sociální síti Facebook. Provozovatel se pochopitelně brání. Pro server Aktuálně.cz uvedl, že rozhodně nechtěl památku obětí zlehčovat.

Že provozovatelům nepřišlo neuctivé dělat z koncentračního tábora, byť virtuálního, byznys, a ještě k tomu velmi nevkusný, je skutečně s podivem. O to více je s podivem, že prodejci zařadili na hru slevovou akci právě v den, kdy si svět připomíná oběti holokaustu. Zda šlo ze strany prodejce o nevědomost, což je pravděpodobné, či záměr (doufejme, že ne), není zcela jasné.

Koncentrační tábor Osvětim byl nacistický pracovní tábor nacházející se v Malopolském vojvodství. Často bývá mylně označován za vyhlazovací, to byl jeho nedaleký „soused“, Osvětim – Březinka (Osvětim II). A byla to totiž právě Osvětim, kde se odehrála vůbec nejrozsáhlejší vražda československého obyvatelstva, tzv. rodinného tábora, divadla pro Červený kříž, jimž se po několikaměsíčním životě v táboře dostalo v červenci roku 1944 „zvláštního zacházení“, tedy zplynování.