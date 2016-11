Slavná dívka z fotografie musela opustit Pákistán, rozhodl soud

Šarbat Gulaová žila v Pákistánu od roku 1986, kdy se se svou rodinou přemístila z Afghánistánu, který v roce 1979 začal okupovat tehdejší Sovětský svaz. Pákistán jakožto afgánská sousední země musela čelit obrovskému přívalu uprchlíků, kteří utíkali ze své rodné země před sovětskou invazí. Uprchlíky pojímaly provizorní uprchlické tábory při hranicích země, z nichž se Afgáncům postupně podařilo dostat do Pákistánu.

To byl případ i Gulaové, která se ovšem stejně jako mnoho jejích krajanů uchýlila k ilegálnímu řešení. Gulaová si sehnala falešné doklady, aby mohla v zemi zůstat. Bála se, že by ji vyhostili, přitom do své rodné země se vrátit nechtěla. Poté, co ji úřady odhalily, se žena dostala až k soudu. Hrozilo jí až 14leté vězení. V tomto kontextu se tedy zdá, že vyhoštění je ještě lepší variantou trestu.

“Narodila jsem se v Afgánistánu, avšak celý svůj život žiji v Pákistánu. Tady je můj domov,” řekla žena poté, co odešla od soudu. “Chtěla jsem zemřít v Pákistánu,” dodala Šarbat pro agenturu AFP. Podle místních médií se žena už nenachází na území Pákistánu. “Šarbat Gulaovou jsme vyhostili. V půl třetí odpoledne opustila hranice země, nyní se nachází v Afghánistánu,” uvedly pákistánské úřady. Není jasné, zda byla vyhoštěna i její rodina, zpráva agentury AFP, která se případem Afgánky Gulaové zabývala, o osudu jejího manžela a dětí nic nezmínila.