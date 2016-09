Týdenní dekomprese: Youtubeři brzo získají zbraň hromadného ničení

Celý svět z nich má nahnáno. Tam, kde jsme v potu čela budovali civilizaci, jejíž neonová světla září až do nebe, se nenápadně potloukají se svými batůžky a plánují další útok. Nikdo před nimi není v bezpečí. Nikdo si nemůže být jist, že se nestane obětí jejich dalšího hrůzného činu. Ano, je to tak. Youtubeři číhají za bukem a brousí si svůj nejnovější prank, který snesou na hlavy nevěřících.

Od letošního podzimu před nimi budeme ovšem muset být ostražití ještě více než kdy dřív. Snapchat představil brýle s implantovanými minikamerami, s nimiž youtubeři (pro něž přetáhnout snapchatová videa na svůj youtubový kanál nepředstavuje větší problém, než pro dříve narozené zorientovat se ve slevách v Normě) budou moci sledovat své oběti na každém kroku a tropit si z nich špásy. Proč tyto brýle, zvané Spectacles, uspějí tam, kde takové Google Glass selhaly? Inu, protože jsou trendy. Protože jsou hip. Protože jsou cool.

Spectacles budou zaznamenávat desetivteřinové klipy a promptně je prostřednictvím mobilních telefonů futrovat do uživatelova snapchatfeedu. Čočky kamer pojmou 115stupňový úhel, což je úhel v podstatě kopírující zorný úhel nositele brýlí. Je to dokonce o patnáct stupňů víc, než kolik bude mít zorný úhel brzké virtuální reality od Playstationu, čili propojení snapchatových brýlí a virtuálních periferií na sebe rozhodně nenechá dlouho čekat.

Chcete se vrátit do svého nejoblíbenějšího momentu dne? Nahrajte si ho na Spectacles, prožeňte ho Snapchatem, překlopte ho do Youtube, nasaďte si Playstation VR a cestujete ve svém osobním časoprostoru jak páni.

Vysíláme online, tak se předveď, kámo. • Foto Profimedia.cz

Ve světle takovýchle událostí je až trapné, jak se lidé z masa a kostí, kteří už přesáhli magickou hranici patnácti let věku (a proto nemají šanci pochopit ty nejspodnější proudy Snapchatu), pořád pokoušejí oslovit mladé publikum. Vezměte si Hillary Clintonovou, která teď nakráčela do legendární shitshow Between Two Ferns komika z Pařby v Las Vegas Zacha Galafianakise a pokusila se tam zopakovat úspěch, který tam měl před časem Barack Obama se svou zdravotnickou reformou.

A teď bude humor! • Foto Profimedia.cz

Problém je jednak v tom, že Hillary není tak ostřílený stand-up komik jako Obama, který Galafianakise v Between Two Ferns stíral jak malého smrada, a jednak v tom, že... je to celé už tak nějak oldschool. Jestli se úspěch politika měří podle toho, jaké umí dělat fórky na cokoliv, tak to může na vrchního velitele amerických ozbrojených sil dělat rovnou konkurz Fatty Pillow. Od Zemana, jehož bonmoty byly in tak v roce 1743, by to byla příjemná změna...

Ach, když jsme u těch nových technologií a u toho, co je hip a není hip a co lidi zaujme a co je tak akorát vyprudí, ukazuje se, že v tom mají pořádný maglajz dokonce i ti, kdo s těmi novými technologiemi přicházejí na svět. Příkladem za všechny je teď mesiáš virtuální reality Palmer Luckey, muž, který vytvořil virtuální platformu Oculus Rift.

Luckey, superman oslavovaný zleva, zprava, protože dává světu ochutnat technologické budoucnosti, teď smazal svůj účet na globální sociální síti Reddit. Výmaz účtu následoval poté, co se profláklo, že Luckey se podílel na financování organizované skupiny trollů Nimble America, která působila právě prostřednictvím Redditu a soustředila se na shitposting, čili házení výkalů na všechno, co se týkalo Hillary Clintonové. Přesně tak, Luckey financoval protrumpovskou skupinu.

Néééé, já chci prýýýýč! • Foto Profimedia.cz

Byť teď Palmer Luckey zahlazuje stopy, nikdo si od téhle chvíli nemůže ve vesmíru jeho virtuální reality Oculus Rift připadat bezpečně. Nikdo si už nemůže být nikdy jistý, zpoza kterého virtuálního rohu tam na něj vybafne virtuální – nebo naopak děsivě nevirtuální – TRUMP.